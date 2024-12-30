شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: واتساب يضيف ميزة البحث العكسي عن الصور لتطبيق الويب والان مع تفاصيل الخبر

تتخذ واتساب خطوة كبيرة لمحاربة المحتوى المضلل على منصتها، حيث تعمل على ميزة جديدة ستتيح للمستخدمين إجراء بحث عكسي عن الصور مباشرة من التطبيق، وهذا يعني أنه سيكون بإمكانك التحقق مما إذا كانت الصورة التي تتلقاها قد تم تغييرها أو إخراجها من سياقها، كل ذلك دون مغادرة واتساب.

وفقا لما ذكره موقع "Phone arena"، كانت هذه الميزة قيد العمل لإصدار Android من التطبيق، وهي الآن قادمة إلى WhatsApp Web.

يوفر واتساب إصدارًا قائمًا على الويب يمكن تشغيله على الأجهزة التي لا تدعم تطبيقات Android أو iOS، مثل الأجهزة اللوحية وأجهزة Chromebook وأجهزة سطح المكتب، ويعد تطبيق الويب هذا ببساطة امتدادًا لنسخة قيد التشغيل بالفعل من واتساب على iPhone أو Android، مرتبطًا عبر رمز QR.

إذا حصلت على صورة، ولست متأكدًا منها، فيمكنك تحميلها إلى جوجل مباشرة من واتساب، ثم سيبحث جوجل عن الصورة عبر الإنترنت ويعرض لك مكان ظهورها.

هذه أداة مفيدة لأنها تتيح لك معرفة ما إذا كانت الصورة قد تم تغييرها أو ما إذا كانت تُستخدم بطريقة مضللة، على سبيل المثال، قد يرسل إليك شخص ما صورة لكارثة طبيعية ويزعم أنها حديثة، في حين أنها في الواقع من سنوات مضت.

باستخدام هذه الميزة الجديدة، ستتمكن من التحقق بسرعة مما إذا كانت الصورة هي ما تدعيه حقًا، وأوضحت منصة واتساب أنها لن تتمكن من الوصول إلى الصورة عندما تقوم بالبحث العكسي، لكن ستتولى Google العملية كلها.

يبدو أن هذه الميزة الجديدة ستكون طريقة جيدة لمكافحة المعلومات المضللة وجعل واتساب منصة أكثر جدارة بالثقة، فهي تمنح المستخدمين القدرة على التحقق من صحة الصور واتخاذ قرارات مستنيرة بشأن المحتوى الذي يشاركونه ويتلقونه.