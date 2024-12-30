تكنولوجيا: مراجعة لجهاز Asus ExpertBook P5 نسخة P5405 للعام 2024

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تنافس Asus في الأسواق بجهاز Asus ExpertBook P5 الذي يجمع بين التصميم المعدني الفاخر، والبرامج الرائدة بتقنية الذكاء الإصطناعي، ولقد جمعنا في السطور القادمة كل التفاصيل التي يمكن أن تدعمك في معرفة مميزات وعيوب هذا الإصدار بعد تجربة ومعاينة Asus ExpertBook P5 نسخة P5405 للعام 2024.

التصميم

طورت Asus جهاز P5 بتصميم معدني بالكامل بحجم 14 إنش، ووزن خفيف 1.3 كجم، كما يتميز الجهاز بتصميم نهائي نحيف عصري وفاخر، ومع هذا التصميم الصغير والخفيف تدعم الشركة الجهاز أيضاً بعمر جيد للبطارية.

كما تعزز Asus أيضاً مستوى المقاومة في الجهاز لذا يعد إصدار ممتاز من الفئة المتوسطة، إلا أنه لا ينافس التصميم المميز لأجهزة Zenbook، بينما يتفوق تصميم ExpertBook P5 بمفصل يدعم إنحناء الشاشة 180 درجة لوضع مسطح.

ويأتي نظام التبريد في الحافة الخلفية من هيكل الجهاز إلى أسفل الشاشة، لذلك لن تتأثر الشاشة بالهواء الساخن المنبعث من خلف الجهاز.

ويضم الجهاز كل المنافذ المتوقعة عدا أنه لا يأتي بفتحة لقارئ بطاقة ذاكرة خارجية، كما يضم الجانب الأيسر العدد الأكبر من المنافذ لدعم المستخدم والتي تشمل اثنان من منافذ USB-C بميزة دعم معايير Thunderbolt 4، ومنفذ HDMI 2.1، ومنفذ USB-A 3.2 gen2 مع مدخل لميكروفون وسماعة.

وفي الجانب الأيمن تقدم أسوس منفذ USB-A 3.2 gen2، ومفتاح Kensington Nano، لذا لن تجد صعوبة في توصيل فارة بالجهاز.

من جانب أخر تختلف لوحة المفاتيح في هذا الإصدار عن الإصدارات التقليدية من أجهزة Asus، حيث تأتي المفاتيح بأغطية مختلفة، كما تتميز بمسافة إنتقال 1.5مم، وبشكل عام تأتي لوحة المفاتيح بالحجم القياسي الشائع عدا مفاتيح الأسهم إلى اليمين واليسار التي تتميز بحجم كبير، بينما تأتي مفاتيح الأسهم إلى الأعلى والأسفل بنصف الحجم.

ويتميز مفتاح التشغيل الرئيسي بإضاءة كما أنه يعمل كمستشعر للبصمة للتسجيل في الجهاز، وبشكل عام تأتي لوحة المفاتيح بالمستوى المطلوب من الإستجابة والدقة، كما أنها تتميز بإضاءة خلفية باللون الأبيض مع ثلاثة مستويات لشدة الإضاءة، وتدعم اللوحة مقاومة السوائل.

وبالإنتقال إلى لوحة اللمس يمكنك أن تختبر التصميم الزجاجي الواسع للوحة والذي يتميز بالمتانة مع ضوضاء أقل عند النقر، إلا أنها تأتي بتصميم أكثر صلابة في الزوايا.

الشاشة

تدعم Asus الجهاز بشاشة مضادة للوهج بحجم 14 بوصة، ودقة عرض 2.5K، كما أن شاشة الجهاز تأتي بمعدل تحديث 144 هرتز، كما تدعم سطوع يصل إلى نسبة أكثر من 400 nits بتغطية بنسبة 100% من ألوان sRGB فقط، أيضاً رغم معدل التحديث المرتفع في الشاشة إلا أن هذا الإصدار يأتي بإستجابة متوسطة لذا لن تقدم آداء مثالي مع تشغيل الألعاب، بينما تجتمع مواصفات الشاشة من جودة العرض والسطوع ومعدل التحديث لتقدم أفضل آداء في مهام العمل والتعلم.

الآداء

يعد هذا الجهاز الأول بمعالج إنتل Intel Core Ultra 7 258V مع كرت الشاشة المدمج Intel Arc 140V، وذاكرة عشوائية LPDDR5x-8500 بسعة 32 جيجا بايت رام، مع اثنان من الفتحات لسعة M.2 SSD، كما توفر الشركة نموذج أخر بذاكرة عشوائية 16 جيجا بايت رام.

وتقدم هذه المواصفات آداء جيد للإستخدام في المهام اليومية للعمل، كما أن تصميم الجهاز يدعم إستبدال سعة SSD والبطارية بسلاسة، حيث يمكن الوصول إلى تكوينات الجهاز بشكل سريع عند إزالة اللوحة الخلفية المثبتة ببراغي “Torx”.

تجربة مذهلة لتقنية الذكاء الإصطناعي

تستهدف Asus في هذا الإصدار دعم المستخدمين في مجال الأعمال أو التعلم بتجربة رائدة مع المميزات المطلوبة لآلية سلسة وسريعة في العمل أو مع إستخدام جهاز الحاسب في المهام المختلفة على مدار اليوم، لذا كان لمميزات منصة “ASUS AI EXPERTMEET” تركيز خاص في هذا الإصدار.

ولقد نجحت أسوس في توظيف مميزات الذكاء الإصطناعي بإحترافية في جهاز ExpertBook P5، بدعم خاص للأعمال وبأعلى معايير الحماية والخصوصية، حيث تتم معالجة مميزات الذكاء الإصطناعي المقدمة داخل الجهاز ومنها:

ميزة AI Meeting Minutes: تخيل أن جهاز الحاسب يتحول إلى مساعد شخصي في وقت إجتماعاتك الهامة في العمل، حيث تدعم هذه الميزة تحويل إجتماعاتك الصوتية إلى تقرير نصي، عن طريق نسخ الإجتماعات، وتحديد وإبراز النقاط الهامة في الإجتماع، بل أن هذه الميزة تحدد المتحدثين خلال مسار الإجتماع، وتقدم للمستخدم ملخص نهائي للمعاينة لاحقاً.

تخيل أن جهاز الحاسب يتحول إلى مساعد شخصي في وقت إجتماعاتك الهامة في العمل، حيث تدعم هذه الميزة تحويل إجتماعاتك الصوتية إلى تقرير نصي، عن طريق نسخ الإجتماعات، وتحديد وإبراز النقاط الهامة في الإجتماع، بل أن هذه الميزة تحدد المتحدثين خلال مسار الإجتماع، وتقدم للمستخدم ملخص نهائي للمعاينة لاحقاً. ميزة الترجمة بالذكاء الإصطناعي: خلال إجتماعات العمل أو المحادثات التي تتطلب الترجمة المباشرة لسير العمل بإحترافية وسلاسة ستجد الدعم الأمثل بميزة الترجمة في الوقت الفعلي خلال المحادثات، دون أن تواجه مخاوف حول معايير الخصوصية والحماية، حيث تتم الترجمة مباشرة داخل الجهاز.

خلال إجتماعات العمل أو المحادثات التي تتطلب الترجمة المباشرة لسير العمل بإحترافية وسلاسة ستجد الدعم الأمثل بميزة الترجمة في الوقت الفعلي خلال المحادثات، دون أن تواجه مخاوف حول معايير الخصوصية والحماية، حيث تتم الترجمة مباشرة داخل الجهاز. إلغاء الضوضاء بتقنية الذكاء الإصطناعي: وهي من بين المميزات المذهلة المقدمة من أسوس في هذا الإصدار، فعند إجراء مقابلة للعمل، أو بدء إجتماعات فيديو للتعلم ستحتاج بالتأكيد إلى تعزيز وإبراز الصوت بشكل أفضل وفصل الأصوات في الخلفية التي قد تؤدي إلى التشويش، وترتكز الميزة على تقنية التعلم الآلي، لذا مع الإستمرار في إستخدام الميزة لتنقية الصوت أثناء المحادثات والإجتماعات يمكنك أن تعزز وضوح وصوت المتحدث بأعلى مستوى وبشكل تلقائي.

وهي من بين المميزات المذهلة المقدمة من أسوس في هذا الإصدار، فعند إجراء مقابلة للعمل، أو بدء إجتماعات فيديو للتعلم ستحتاج بالتأكيد إلى تعزيز وإبراز الصوت بشكل أفضل وفصل الأصوات في الخلفية التي قد تؤدي إلى التشويش، وترتكز الميزة على تقنية التعلم الآلي، لذا مع الإستمرار في إستخدام الميزة لتنقية الصوت أثناء المحادثات والإجتماعات يمكنك أن تعزز وضوح وصوت المتحدث بأعلى مستوى وبشكل تلقائي. كاميرة AI: لن يقتصر دعم تقنية الذكاء الإصطناعي على تعزيز الصوتيات، فتجربة الكاميرة في هذا الإصدار تضيف بصمة خاصة ومذهلة في إجتماعاتك ومحادثات الفيديو، حيث تعمل على تحسين ورفع جودة صورتك لتظهر بأفضل حالاتك.

لن يقتصر دعم تقنية الذكاء الإصطناعي على تعزيز الصوتيات، فتجربة الكاميرة في هذا الإصدار تضيف بصمة خاصة ومذهلة في إجتماعاتك ومحادثات الفيديو، حيث تعمل على تحسين ورفع جودة صورتك لتظهر بأفضل حالاتك. العلامة المائية: رفعت أسوس الحماية في هذا الإصدار إلى مستوى إحترافي مبهر بالفعل، حيث يمكنك أن تتفادى إعادة إستخدام البث الخاص بك أو المحتوى الحصري الذي يتم إنتاجه في جهازك عبر قنوات أخرى، حيث تقدم الشركة ميزة العلامة المائية التي ترفع مستوى الخصوصية وتقدم بطاقة تعريفية لمحتواك.

أيضاً لا تتوقف مميزات الذكاء الإصطناعي في Asus ExpertBook P5 على مميزات شركة Asus فقط، حيث تضيف مميزات COPILOT+ PC دعم خاص من مايكروسوفت في المهام الإبداعية بشكل خاص، مع دعم أفضل من روبوت الدردشة وإستجابة أسرع لجميع تساؤلاتك.

وتضيف تقنية الذكاء الإصطناعي من COPILOT+ دعم أفضل في الإنتاجية على جهازك، وأيضاً آداء سلس وسريع في البحث عن الملفات والصور، أو البريد الإلكتروني مما يقلص الوقت المطلوب غالباً لتحديد موقع ملف على جهازك.

كما يدعمك أيضاً بميزة الترجمة الحية، وميزة “Cocreator” التي تدعمك إذا كنت من المبدعين بشكل خاص لتحويل خيالك إلى واقع، هذا إلى جانب دعم خاص خلال مكالمات الفيديو بتقنية الذكاء الإصطناعي التي ستقدم لك إمكانيات مبهرة في طمث الخلفية، وتحسين الإضاءة، وللعروض التقديمية الهامة تقدم مايكروسوفت”Windows Studio Effects”.

تتكامل تجربة الذكاء الإصطناعي في جهاز Asus ExpertBook P5 بدعم خاص أيضاً من إنتل التي تقدم وحدة معالجة عصبية بآداء أقوى ثلاث مرات في معالجة عمليات الذكاء الإصطناعي بسرعة فائقة وآداء يصل إلى 47 تيرا عملية في الثانية، لذا يأتي الجهاز بمنظومة متكاملة في تقنية الذكاء الإصطناعي تستحق التجربة بالفعل.

البطارية

ينطلق جهاز ExpertBook P5 للعام 2024 بقدرة بطارية 63 Wh، وفي التجربة العملية وجد أن البطارية يمكن أن تقدم عمر شحن يصل إلى 15 ساعة مع ضبط الشاشة عند سطوع بنسبة 50% وتشغيل تقنية Wi-Fi، بينما يتراوح عمر التشغيل بين 10 إلى 12 ساعة مع تحرير النصوص.

كما يمكنك أن تحصل على عمر تشغيل أكثر من 14 ساعة عند تشغيل فيديو بدقة 1080 بيكسل على منصة اليوتيوب بنسبة سطوع 50%، وعند البث عبر خدمة Netflix إستمرت البطارية بعمر يصل إلى 12 ساعة.

وينخفض عمر الشحن في مهام التصفح من 7 إلى 10 ساعات مع ضبط نسبة السطوع عند 50%، وتعد هذه الأوقات في التشغيل ممتازة بشكل عام، كما أن الجهاز يأتي بشاحن 65W USB-C على أن يستغرق ساعتين للشحن الكامل.

هل تحتاج لشراء Asus ExpertBook P5 نسخة P5405 للعام 2024؟

يعد ExpertBook P5 من الإصدارات القوية التي قدمت من Asus في الفئة المتوسطة، حيث يجمع بين التصميم الأنيق والعصري بهيكل معدني يدعم مقاومة أعلى، كما يجمع بين التكوينات القوية والبرامج المتكاملة والمعززة بتقنية الذكاء الإصطناعي لدعم المستخدم بأفضل إمكانيات وآداء ممتاز في مهام العمل والتعلم وأيضاً في المهام اليومية، لذا إذا كان هدفك لشراء جهاز للأعمال أو مهام التعلم فإن ExpertBook P5 من الإختيارات المرشحة لك.

ملاحظة: يتوفر ExpertBook P5 للعام 2024 الآن في جرير بنسختين هما:

النسخة الأولى بمعالج Intel Ultra 7 من الجيل الثاني

النسخة الثانية بمعالج Intel Ultra 5 من الجيل الثاني

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