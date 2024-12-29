شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: نجاة مسبار باركر بعد اقترابه من الشمس وتحليقين آخرين في انتظاره خلال 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وكالة ناسا إنها تلقت إشارة من مسبار باركر الشمسي تؤكد أن المركبة الفضائية نجت من أقرب تحليق لها على الإطلاق للشمس، واقترب المسبار من سطح الشمس على بعد 3.8 مليون ميل فقط، ومر داخل هالة الشمس مما سمح بجمع بيانات غير مسبوقة في محيط النجم.

وقد تبدو بضعة ملايين من الأميال مسافة كبيرة جدًا، ولكن لوضع الأمور في نصابها الصحيح، تشرح وكالة ناسا، "إذا تم تقليص النظام الشمسي بحيث تكون المسافة بين الشمس والأرض بطول ملعب كرة قدم، فإن مسبار باركر الشمسي سيكون على بعد أربعة أمتار فقط من منطقة النهاية".

يقترب المسبار الحالي من الشمس كل ثلاثة أشهر تقريبًا في مداره. وسيعود مرة أخرى لتحليقين قريبين آخرين في عام 2025، في 22 مارس و19 يونيو. ومن المتوقع أن ينقل المسبار البيانات من أحدث اقتراب قريب له قريبًا، بمجرد أن يكون في موقع أفضل للقيام بذلك.

وقال جو ويستليك، مدير قسم الفيزياء الشمسية في مقر وكالة ناسا: "ستكون البيانات التي ستصل من المركبة الفضائية بمثابة معلومات جديدة عن مكان لم نكن نحن البشر قد وصلنا إليه من قبل. إنه إنجاز مذهل".