شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تتوسع في تقديم ميزة "Circle to Search" في العديد من الهواتف والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت جوجل عن توفير ميزة "Circle to Search" التي تم إطلاقها في وقت سابق من هذا العام على مجموعة جديدة من الهواتف الذكية، هذه الميزة تتيح للمستخدمين البحث بسهولة عبر الضغط المطول على زر الصفحة الرئيسية أو شريط التنقل، حسب نظام التنقل المستخدم على الهاتف.

يمكن العثور على إعدادات الميزة ضمن قائمة الإعدادات الخاصة بالهواتف المتوافقة، حيث تتيح للمستخدمين تجربة بحث أكثر سهولة وسرعة، كذلك تأكد من تحديث هاتفك إلى أحدث إصدار من نظام التشغيل للحصول على الميزة والاستفادة من جميع وظائفها.

يمكنك استخدام ميزة "Circle to Search" بالضغط مطولاً على زر الصفحة الرئيسية إذا كنت تستخدم التنقل بثلاثة أزرار، أو بالضغط مطولاً على شريط التنقل إذا كنت تستخدم التنقل بالإيماءات.

يمكن العثور على إعدادات ميزة "Circle to Search" على هذه الهواتف تحت الإعدادات > الميزات الخاصة > الإيماءات > وضع التنقل > قائمة "Circle to Search".