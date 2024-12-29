شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الأب الروحي للذكاء الاصطناعى: التقنية لن تقضى على البشر خلال الـ30 عامًا المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

قلل جيفري هينتون عالم الكمبيوتر البريطاني الكندي الملقب بـ"الأب الروحي للذكاء الاصطناعي" من احتمالات القضاء على البشر بواسطة التقنية خلال الثلاثين عامًا القادمة، محذرًا من أن التكنولوجيا قد تتولى السيطرة يومًا ما.

ووفقاً لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، قال البروفيسور جيفري هينتون إننا بحاجة إلى أن نكون "حذرين للغاية، ومدروسين للغاية" بشأن تطوير الذكاء الاصطناعي حيث إنه "قد يكون خطيرًا للغاية".

وقال هينتون سابقًا، إن هناك فرصة بنسبة 10% لأن تتسبب التكنولوجيا في انقراض الجنس البشري، لكنه يتوقع الآن أن يكون هذا الرقم "10% إلى 20%"، بسبب الوتيرة السريعة التي يتطور بها الذكاء الاصطناعي.

وأضاف البروفيسور هينتون: "كما ترون، لم نضطر قط إلى التعامل مع أشياء أكثر ذكاءً من أنفسنا من قبل".

وتابع: "وكم عدد الأمثلة التي تعرفها لشيء أكثر ذكاءً يتم التحكم فيه بواسطة شيء أقل ذكاءً؟ هناك أمثلة قليلة جدًا"، موضحا، "هناك أم وطفل.. لقد بذل التطور الكثير من العمل للسماح للطفل بالتحكم في الأم، لكن هذا هو المثال الوحيد الذي أعرفه".

حذر البروفيسور هينتون، الذي فاز بجائزة نوبل في الفيزياء هذا العام، من أن الذكاء الاصطناعي يتغير بسرعة أكبر بكثير مما توقعه ولم يكن هناك وقت كافٍ لإكمال البحث الذي يعتقد أنه مطلوب.

في حين أن عمله وضع الأساس للتعلم الآلي، وهي التكنولوجيا التي تسمح لأجهزة الكمبيوتر بمحاكاة الذكاء البشري، فقد ركزت جهوده الأخيرة على الدعوة إلى الذكاء الاصطناعي الأكثر أمانًا.

في العام الماضي، تصدر عناوين الأخبار بعد استقالته من وظيفته في جوجل، مشيرًا إلى مخاوف من أن "الجهات السيئة" قد تستخدم التكنولوجيا لإيذاء الآخرين.

وأضاف: "أحب أن أفكر في الأمر على هذا النحو، تخيل نفسك وطفل يبلغ من العمر ثلاث سنوات، سنكون الأطفال في سن الثالثة، وسيكونون بالغين".

وقال البروفيسور هينتون إنه يعتقد أن التأثير الذي يمكن أن يحدثه الذكاء الاصطناعي على العالم سيكون مشابهًا للثورة الصناعية، "في الثورة الصناعية، لم تعد القوة البشرية ذات أهمية لأن الآلات كانت أقوى، وإذا كنت تريد حفر خندق، فإنك تحفره بآلة."

وأوضح "أن ما لدينا الآن هو شيء يحل محل الذكاء البشري، ولن يكون الذكاء البشري العادي في طليعة التكنولوجيا بعد الآن.. بل ستكون الآلات هي التي تتحكم فيه".