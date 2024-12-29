شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بلو أوريجين تطلق صاروخ New Glenn لأول مرة في تجربة اختبار والان مع تفاصيل الخبر

أطلقت شركة بلو أوريجين صاروخها المداري الثقيل الجديد لأول مرة بعد ساعات فقط من حصولها على تصريح فيدرالي لإجراء إطلاقه الأول، حيث أطلق صاروخ New Glenn التابع للشركة، الذي يقف فوق مجمع الإطلاق 36 (LC-36) في محطة كيب كانافيرال الفضائية بولاية فلوريدا، في عملية إطلاق ناجحة لمدة 24 ثانية بمحركات سبعة، وكانت هذه هي المرة الأولى التي تعمل فيها مركبة الإطلاق بالكامل كنظام متكامل.

وفقا لما ذكره موقع "space"، قال جاريت جونز، نائب الرئيس الأول لشركة بلو أوريجين لنيو جلين، في بيان: "هذا إنجاز ضخم ونظرة خاطفة على ما أقرب إلى الإطلاق الأول لنيو جلين"، مضيفا "يثبت هذا النجاح أن نهجنا الصارم في الاختبار، جنبًا إلى جنب مع أدواتنا وهندسة التصميم، يعمل كما هو مقصود."

اختتمت عملية الإطلاق الثابتة لمحركات صاروخ المرحلة الأولى BE-4 من New Glenn حملة اختبار استمرت عدة أيام شملت اختبارات وظيفية واختبارات خزانات خاملة.

تم تكوين المركبة بالمرحلتين الأولى والثانية التي ستستخدمها في رحلتها التجريبية الأولى، NG-1، واختبار الحمولة المكون من تصنيع أغطية اختبار العرض التوضيحي، ووحدة طيران عالية السعة ومحول ثابت ومحاكي كتلة الحمولة 45000 رطل (20400 كيلوجرام).

ستحمل NG-1 مركبة Blue Ring Pathfinder، وهي مركبة تجريبية لمنصة التنقل الفضائي متعددة المهام من Blue Origin المصممة لتوصيل الحمولات إلى مدار ثابت جغرافيًا (GEO) ووجهات فضائية قمرية وبين الكواكب.

كتب ديف ليمب، الرئيس التنفيذي لشركة بلو أوريجين، على شبكة التواصل الاجتماعي إكس، "حسنًا، كل ما تبقى لنا فعله هو ربط حمولتنا المغلفة ... ثم الإطلاق!".

وبدأ اختبار إطلاق النار الساخن بعد ساعات فقط من إصدار إدارة الطيران الفيدرالية (FAA) لشركة بلو أوريجين ترخيصًا تجاريًا للفضاء يجيز الإطلاق الأول لنيو جلين، وقررت إدارة الطيران الفيدرالية أن الشركة استوفت جميع متطلبات السلامة والبيئة وغيرها من متطلبات الترخيص.

وفقًا لبيان على موقع إدارة الطيران الفيدرالية على الإنترنت، "يسمح الترخيص لشركة بلو أوريجين بإجراء مهام مدارية من محطة كيب كانافيرال لقوة الفضاء في فلوريدا مع هبوط المرحلة الأولى القابلة لإعادة الاستخدام من نيو جلين على مركب في المحيط الأطلسي، وهي صالحة لمدة خمس سنوات".

يبلغ ارتفاع New Glenn أكثر من 320 قدمًا (98 مترًا)، ويتميز بمرحلة أولى قابلة لإعادة الاستخدام مصممة للطيران في 25 مهمة.

تعد محركات المرحلة السبعة BE-4 أقوى محركات احتراق مرحلية غنية بالأكسجين السائل (LOX) والغاز الطبيعي المسال (LNG) تم إطلاقها على الإطلاق.