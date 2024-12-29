شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بسبب "تحديث البرمجيات" من ميتا.. تعطل سماعات Quest منذ أسابيع والان مع تفاصيل الخبر

تواجه شركة ميتا مشكلة في تحديث البرمجيات تسببت في تعطل سماعات الواقع الافتراضي Quest 2 وQuest 3 وQuest 3S، وقد أكدت الشركة في ملاحظة محدثة على موقع الدعم الخاص بها أن معظم المستخدمين يمكنهم استخدام سماعاتهم بشكل طبيعي، لكنها تعمل بجد على حل المشكلة بالكامل لجميع المستخدمين.

وأثرت هذه المشكلة على العديد من المستخدمين، خاصة أولئك الذين انتهت فترة ضمان أجهزتهم، ومع ذلك تشير التقارير إلى أن ميتا بدأت في تقديم خدمات إصلاح أو استبدال حتى للأجهزة خارج الضمان.

كما ذكرت الشركة أن فريق خدمة العملاء لديها تلقى تعليمات جديدة للتعامل مع هذه الحالات، مما يمنح الأمل للمستخدمين الذين عانوا من المشكلة.

في البداية، أوضحت ميتا في 6 ديسمبر أن المشكلة تؤثر على بعض أجهزة Quest 3S الجديدة، لكنها لم تذكر سماعات Quest 2 أو Quest 3 في ذلك الوقت.

وفي 9 ديسمبر أطلقت الشركة تحديث Meta Quest v71 الذي أضاف ميزات جديدة مثل تحسين اتصال سطح المكتب الافتراضي ودعم تمرير لوحة المفاتيح في البيئات الافتراضية، إلا أن التحديث لم يحل المشكلة بشكل كامل.