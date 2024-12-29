شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الرئيس التنفيذي لجوجل: 2025 سيكون عامًا حاسمًا للشركة يضم معارك ومنافسات قوية والان مع تفاصيل الخبر

تستعد جوجل لعام "حاسم" وفقًا لما قاله الرئيس التنفيذي للشركة ساندر بيتشاى، حيث تواجه شركة جوجل احتمالية تعرضها لأزمة كبرى من جانب وزارة العدل الأمريكية، مع إمكانية إجبارها على فصل نظام التشغيل أندرويد ومتصفح كروم ومحرك البحث الخاص بها.

ووفقا لما ذكره موقع "Phone arena"، قال بيتشاي لموظفي جوجل إن المخاطر ستكون عالية خلال عام 2025.

كما أنه إلى جانب المعارك على الجبهات التنظيمية والقانونية والتنافسية، يتعين على جوجل أن تخوض معركة ضد شركات التكنولوجيا في مجال الذكاء الاصطناعي.

تستثمر جوجل مبالغ كبيرة في نموذج الذكاء الاصطناعي الخاص بها المسمى Gemini وأصدرت جوجل مؤخرًا تطبيق Gemini لمستخدمي iOS.

ويظل بحث جوجل محرك البحث الأول في العالم على الرغم من أن الذكاء الاصطناعي قد يكون مستقبل البحث.

ويستخدم العديد من الأشخاص Gemini للإجابة على الاستفسارات بدلاً من Google Assistant وقد أضافت أبل للتو تكامل ChatGPT إلى Siri على هواتف iPhone التي تدعم Apple Intelligence.

عقدت جوجل اجتماعًا استراتيجيًا في مقرها الرئيسي في ماونتن فيو كاليفورنيا لمناقشة العام المقبل، وسجل بعض غير القادرين على الحضور الاجتماع افتراضيًا، حيث تم تسريب مقطع صوتى يقول فيه بيتشاي إن المخاطر عالية وأن جوجل بحاجة إلى التركيز على اكتشاف طرق لإطلاق العنان للذكاء الاصطناعي واستخدامه لحل مشاكل المستخدمين.