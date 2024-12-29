شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شركة SpaceX تطلق أقمار ستارلينك الصناعية فى المهمات الأخيرة لعام 2024 والان مع تفاصيل الخبر

بدأت شركة SpaceX العد التنازلي للعام الجديد، بإطلاق أول صاروخ من ثلاثة صواريخ مخطط لها لإغلاق عام 2024، حيث انطلق صاروخ فالكون 9 الذي يحمل 22 من أقمار ستارلينك التابعة للشركة من قاعدة فاندنبرج الفضائية في كاليفورنيا.

ووفقًا لما ذكره موقع "space"، كان من المقرر نشر الأقمار الصناعية في مدار أرضي منخفض بعد حوالي 65 دقيقة، كما هو مخطط، وكان هذا هو إطلاق فالكون رقم 132 لشركة سبيس إكس هذا العام، مع وجود اثنين آخرين مقررين خلال اليومين المقبلين، مهمة أقمار اتصالات تجارية ودفعة أخرى من أقمار ستارلينك.

وكتب كيكو دونتشيف، نائب رئيس الإطلاق في سبيس إكس، على شبكة التواصل الاجتماعي إكس: "نستهدف الآن 134 عملية إطلاق، أي أقل بمرتين من هدفنا الأخير، لإنهاء عام 2024 بقوة".

عادت المرحلة الأولى من صاروخ فالكون 9 إلى الأرض بسلام، حيث هبطت على متن سفينة في المحيط الهادئ بعد حوالي ثماني دقائق من الإقلاع.

كان هذا الهبوط السادس عشر لهذا الصاروخ، وفقًا لوصف مهمة الشركة، وكانت اثنتا عشرة من رحلاته الـ 16 حتى الآن عبارة عن مهام ستارلينك، وهذا هو الإطلاق الثامن والثمانين لشركة سبيس إكس هذا العام لأقمار الإنترنت ذات النطاق العريض ستارلينك، مع فشل واحد فقط بسبب تسرب الأكسجين السائل في المرحلة العلوية.

تتكون مجموعة ستارلينك، وهي الأكبر التي تم تجميعها على الإطلاق، حاليًا من ما يقرب من 6700 مركبة فضائية نشطة، وفقًا لمتتبع الأقمار الصناعية والفيزيائي الفلكي جوناثان ماكدويل.