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تكنولوجيا: أسعار العملات الرقمية اليوم الأحد 29 ديسمبر.. بيتكوين تتراجع لـ95 ألف دولار

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القاهرة - سامية سيد - أظهر سوق العملات المشفرة اليوم الأحد 29 ديسمبر، نسب متفاوتة من المكاسب والخسائر عبر العملات المشفرة، حيث سجلت خسائر بسيطة، خلال الأسبوع الماضي بنسبة 1.46٪ في البورصات الدولية، ومع هذا، وصلت قيمة تداول البيتكوين في البورصات إلى 94,965 دولارًا.

فيما سجلت عملة الإيثر، ثاني أغلى عملة مشفرة بعد البيتكوين، انخفاضات طفيفة في الأسعار يوم الأحد، وفي وقت كتابة هذا التقرير، كانت عملة الإيثر تتداول عند 3390 دولارًا في البورصات الدولية، وفقًا لما أظهره موقع CoinMarketCap.

وسجلت Binance Coin و USD Coin و Dogecoin وTron مكاسب إلى جانب BTC يوم الأحد، كما انضم Cardano و WETH و Near Protocol و Leo و Cosmos إلى BTC على الجانب الأخضر من مخطط العملات المشفرة.

ووصلت القيمة السوقية الإجمالية للعملات المشفرة بنسبة 1.20 في المائة في آخر 24 ساعة، وفقًا لـ CoinMarketCap، بلغت قيمة القطاع، في وقت كتابة هذا التقرير، 3.33 تريليون دولار ، وفي غضون ذلك، سجلت Solana وRipple وShiba Inu وPolkadot وStellar وCronos خسائر طفيفة يوم الأحد.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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