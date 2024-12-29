شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: علشان تعمل مكالمات واى فاى قوية.. ادعم جهازك فى 6 خطوات والان مع تفاصيل الخبر

يعتمد الكثير من الناس على مكالمات الواى فاى بديلاً عن المكالمات عبر شبكات الاتصالات وذلك للوصول أسرع وأقوى وكذلك أقل تكلفة من شبكات الهاتف المحمول.

كما أن المكالمات عبر الواي فاى يستخدمها الأشخاص خارج البلاد للتواصل مع أسرهم فى الداخل كمواجهة لسعر الدقائق الدولية المرتفعة.

وللوصول إلى مكالمات ذات اتصال قوى وغير متقطع لابد من التأكيد على جودة جهاز الواى فاى فى منزلك حتى تصل إلى أعلى جودة اتصال فى الصوت والصورة ، ويمكن التعرف على دعم جهاز الواى فاى من خلال النقاط التالية:

1 اختيار جهاز راوتر مناسب

إذا كان الراوتر لديك قديمًا، فقد يكون من الأفضل استبداله بجهاز أحدث يدعم معايير الواي فاي الجديدة مثل Wi-Fi 6، هذه المعايير توفر سرعة أكبر وكفاءة أعلى في إدارة الاتصالات بين الأجهزة المتعددة.

2 . اختيار المكان المناسب لجهاز الراوتر

موقع الراوتر يؤثر بشكل كبير على جودة الإشارة، لتجنب ضعف الاتصال، ضع الراوتر في منتصف المنزل على ارتفاع عالٍ، بعيدًا عن العوائق مثل الجدران السميكة أو الأجهزة الإلكترونية التي قد تسبب تداخلًا، تجنب أيضًا وضع الراوتر بالقرب من الميكروويف أو أجهزة البلوتوث

3. اختيار النطاق الترددي المناسب (2.4GHz vs 5GHz)

الراوترات الحديثة تقدم خيار الاتصال بشبكة بتردد 2.4GHz أو 5GHz، النطاق 2.4GHz يوفر نطاقًا أوسع ولكنه قد يكون أبطأ بسبب ازدحام القنوات، بينما يوفر النطاق 5GHz سرعات أعلى ولكنه قد يكون محدود النطاق، اختيار التردد يعتمد على احتياجاتك وموقعك.

4 إدارة الأجهزة المتصلة بالشبكة

كثرة الأجهزة المتصلة بالواي فاي يمكن أن تؤدي إلى ضعف الأداء، من خلال لوحة التحكم الخاصة بالراوتر، يمكنك مراقبة الأجهزة المتصلة بالشبكة والتحكم فيها، قم بإزالة الأجهزة الغير مستخدمة أو التي لا تتعرف عليها.

5. إيقاف تشغيل الأجهزة غير الضرورية

بعض الأجهزة تستهلك النطاق الترددي حتى في حالة عدم استخدامها، قم بإيقاف تشغيل الواي فاي على الأجهزة التي لا تحتاجها لتوفير النطاق الترددي للأجهزة الأهم

6 استخدام كلمة مرور قوية لشبكة الواي فاى

أمان شبكة الواي فاي لا يقل أهمية عن سرعتها، استخدام كلمة مرور قوية ومعقدة يمنع المتسللين من استخدام شبكتك، ما قد يبطئ من سرعة الإنترنت لديك.