شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: توقعات أن يكون عام 2024 هو العام الأكثر سخونة على الإطلاق والان مع تفاصيل الخبر

أصدرت منظمة World Weather Attribution (WWA) تقريرها السنوي بعنوان "الطقس المتطرف" الذي يوضح كيف تسببت الزيادة القياسية التي بلغت 34.34 فهرنهايت في ارتفاع درجات الحرارة بسبب النشاط البشري مقارنة بالعام الماضي في "موجات حر لا هوادة فيها، وجفاف، وحرائق غابات، وعواصف وفيضانات"، وتشير تقديرات منظمة WWA إلى أن تغير المناخ كان مسؤولاً عن ما لا يقل عن 3700 حالة وفاة و26 حدثًا مناخيًا في عام 2024 أدت إلى "تشريد الملايين".

وسجل التقرير مجموعه من 219 حدثًا من عام 2024 استوفت "معايير التشغيل" لتحديد الأحداث الجوية المؤثرة ، وتأثرت العديد من الأحداث بنمط المناخ الطبيعي المعروف باسم ظاهرة النينيو (والتي أصبحت أقوى تحت تأثيرات تغير المناخ) لكن دراسات WWA "وجدت أن تغير المناخ لعب دورًا أكبر من ظاهرة النينيو في تأجيج هذه الأحداث، بما في ذلك الجفاف التاريخي في منطقة الأمازون.

وأضاف تغير المناخ 41 يومًا إضافيًا من الحرارة الخطيرة في المتوسط، وأدى إلى هطول أمطار وفيضانات غير مسبوقة في جميع أنحاء العالم.

وووجدت دراسة أجريت على 16 فيضانًا أن جميعها، باستثناء واحد، كانت ناجمة عن ارتفاع درجة حرارة الأجواء التي احتفظت بمزيد من الرطوبة مما أدى إلى هطول أمطار غزيرة ، ويمكن لهذه الظروف المناخية أيضًا أن تغذي أعاصير وأعاصير أكبر وأكثر فتكًا مثل إعصار هيلين، وهو إعصار من الفئة الرابعة الذي ضرب أمريكا في سبتمبر.

ويقدر مكتب ميزانية وإدارة ولاية كارولينا الشمالية أن هيلين تسببت في أضرار بقيمة 53.8 مليار دولار في الولاية وحدها.

ووفقًا لتقرير WWA، فإن اثنين من أهم النظم البيئية في العالم "تضررا بشدة من تغير المناخ في عام 2024" ، وشهدت غابات الأمازون المطيرة وأراضي بانتانال الرطبة، وهي أكبر الأراضي الرطبة الاستوائية في العالم، حالات جفاف شديدة وحرائق غابات تسببت في "خسارة هائلة في التنوع البيولوجي" في العام الماضي.

وكلا المجالين مهمان للحفاظ على قوة النظم البيئية والمناخ والاقتصادات على الأرض ، وتقوم الحياة النباتية في الأمازون بإزالة ثاني أكسيد الكربون من الغلاف الجوي من خلال عملية التمثيل الضوئي وتطلق الماء في الغلاف الجوي مما يساعد على التحكم في المناخ وتعميم تيارات المحيط.

وتضم أراضي بانتانال الرطبة عشرات الآلاف من أنواع الحياة البرية وتوفر السيطرة على الفيضانات التي تشتد الحاجة إليها في المنطقة وتخلق نشاطًا اقتصاديًا عالميًا لتربية الماشية وإنتاج فول الصويا، وفقًا للصندوق العالمي للحياة البرية (WWF).

ووضع تقرير WWA بعض القرارات الحاسمة لعام 2025 لمكافحة التأثير المتزايد لتغير المناخ ، ويدعو التقرير إلى "تحول أسرع" بعيدا عن استخدام الوقود الأحفوري، وتحسين أنظمة الإنذار المبكر للظواهر الجوية المتطرفة، والتركيز بشكل أكبر على الإبلاغ عن الوفيات المرتبطة بالحرارة، وتمويل البلدان النامية والمناطق الأكثر تضررا من آثار تغير المناخ.