شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تقترب من هدف أول شركة أمريكية بقيمة 4 تريليونات دولار والان مع تفاصيل الخبر

تقترب شركة أبل من مستوى قيمة جديد بسعر إغلاق السهم البالغ 255.65 دولار، حيث تبلغ القيمة السوقية لشركة آبل، وهو سعر السهم مضروبًا في الأسهم القائمة، 3.87 تريليون دولار، وتتطلع إلى أن تصبح أول شركة أمريكية يتم تداولها علنًا بقيمة 4 تريليون دولار، حيث تشير بعض الحسابات التقريبية إلى أن آبل ستحقق هذا الهدف بمجرد تداول السهم عند 264.28 دولارًا.

ووفقًا لما ذكره موقع "Phone arena"، فإنه في أوائل أغسطس 2018، بعد سباق بين أمازون وآبل، أصبحت الأخيرة أول شركة عامة أمريكية تصل إلى تقييم تريليون دولار، فيما استمرت أسهم آبل في الارتفاع وفي أغسطس 2020 كانت أسهم شركة التكنولوجيا العملاقة أول من وصل إلى تريليوني دولار.

كما استمر الاتجاه الصعودي مع بعض التصحيحات بين الحين والآخر وأصبحت أسهم آبل أول شركة أمريكية يتم تداولها علنًا بقيمة ثلاثة تريليونات دولار في يناير 2022.

وكان تم طرح شركة آبل للاكتتاب العام في ديسمبر 1980 عندما تم طرح السهم بسعر 22 دولارًا مما جعل ستيف جوبز وستيف وزنياك من أصحاب الملايين على الفور.

كما أنه بعد عدة عمليات تقسيم للأسهم، دفع أولئك الذين اشتروا آبل أثناء الطرح العام الأولي ما يعادل 10 سنتات للسهم، فإذا اشتريت 1000 دولار من الأسهم بسعر العرض الأولي، فستكون قد اشتريت 45 سهمًا، وبعد عدة عمليات تقسيم للأسهم، ستمتلك الآن 10080 سهمًا من أسهم أبل بقيمة 2576952 دولارًا، واستفاد سهم آبل مؤخرا من الذكاء الاصطناعى الجديد في هواتفها.