شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تتوقف عن بيع هذه الهواتف الثلاثة فى الاتحاد الأوروبى والان مع تفاصيل الخبر

ابتداءً من اليوم، لن تتوفر هواتف iPhone 14 وiPhone 14 Plus وiPhone SE من الجيل الثالث للشراء في أغلب دول الاتحاد الأوروبي، حدث ذلك بعد أن نصت مجموعة من إرشادات الاتحاد الأوروبي على ضرورة شحن جميع الأجهزة المحمولة عبر USB-C.

لن تجد أيًا من هذه الهواتف معروضًا للبيع عبر الإنترنت في النمسا وبلجيكا والدنمارك وفنلندا وفرنسا وألمانيا وأيرلندا وإيطاليا وهولندا وإسبانيا والسويد ومعظم دول الاتحاد الأوروبي الأخرى، وفقًا لموقع MacRumors ، كان جيل iPhone 14 هو آخر جيل يستخدم كابلات Lightning، لذا بدلاً من تحديث هاتف قديم بالفعل، سحبت أبل الأجهزة من السوق.

ولا تزال هذه الهواتف معروضة للبيع في المملكة المتحدة، وذلك بسبب خروجها من الاتحاد الأوروبي في عام 2020، بدأت شركة أبل في تقليل التوافر في المتاجر الأسبوع الماضي، ولكن لا يزال بإمكانك رؤية iPhone 14 معروضًا للبيع في متجر أبل أو في تجار التجزئة المعتمدين، ولأن iPhone SE لا يزال يستخدم شواحن Lightning، فقد تم سحبه أيضًا.

ومع ذلك، نتوقع أن نرى إطلاق iPhone SE 4 في الأشهر القليلة المقبلة، ومن المؤكد أنه سيستخدم USB-C.

في أكتوبر، صوت برلمان الاتحاد الأوروبي على توحيد حلول الشحن عبر جميع الأجهزة، وهذا يعني أن جميع أجهزة الكمبيوتر المحمولة والهواتف والأجهزة اللوحية وغيرها من الأدوات يجب أن تعمل بمقبس USB-C قياسي، وأن أي شيء يعمل بقوة 100 وات يجب أن يستخدم معيار USB-C، والموعد النهائي لإجراء هذا التغيير هو نهاية العام، لذا فإن شركة Apple ستدخل السوق قبل نهاية العام بأربعة أيام.

وقال مقرر البرلمان أليكس أجيوس ساليبا : "سوف يصبح الشاحن المشترك حقيقة واقعة في أوروبا في النهاية" ، ومن خلال توحيد معايير الشحن، يعمل الاتحاد الأوروبي على تعزيز حماية المستهلك وجعل الحياة أكثر راحة للمستخدم النهائي.