شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Apple Intelligence يطرح مزايا جديدة تمكنك من كتابة رسائل البريد الإلكتروني والان مع تفاصيل الخبر

تضمنت ميزات Apple Intelligence الأولى في iOS 18.1 مجموعة متنوعة من الأدوات لمساعدتك في الكتابة، لكن iOS 18.2 وiPadOS 18.2 وmacOS Sequoia 15.2 وسعت هذه الأدوات بطريقتين رئيسيتين، بما في ذلك ترقية قوية يمكنها القيام بكل ما تكتبه نيابةً عنك ومجانًا تمامًا، وفقا لما ذكره موقع "9to5 mac".

إنشاء نص باستخدام ChatGPT عبر Apple Intelligence

في iOS 18.2، يستفيد المستخدمون من شراكة Apple الجديدة مع OpenAI بطريقتين:

دمج ChatGPT في Siri



ميزة Compose الجديدة تمامًا

تعد هذه الميزة هي إضافة قوية لأدوات الكتابة الموجودة في Apple Intelligence، والتي توفر مساعدة على مستوى النظام في أي تطبيق تستخدمه تقريبًا.

تحتوي بعض تطبيقات أبل مثل Notes وMail على أزرار شريط أدوات مخصصة للوصول إلى أدوات الكتابة، ولكن حتى إذا كنت تستخدم تطبيقًا مختلفًا، فيمكنك العثور عليها في قائمة النسخ/اللصق، ما عليك سوى الضغط في أي مكان في حقل النص للوصول إلى هذه القائمة.

ستجد Compose في أسفل لوحة أدوات الكتابة، ويتيح ChatGPT صياغة نص أصلي لك بناءً على تعليماتك.

كانت أدوات الكتابة الخاصة بشركة أبل قادرة فقط على إعادة كتابة أو مراجعة أو تنسيق نص موجود، ولكن الآن بفضل تكامل ChatGPT، يمكنها كتابة نص أصلي بالكامل تقريبًا من الصفر.

ما عليك سوى الضغط فوق زر "إنشاء" وإخبار ChatGPT بما تحتاجه، وسيبدأ في العمل على صياغة نص أصلي يتوافق مع طلبك.

كما أنه بعد أن يقدم ChatGPT مسودته الأولى، يمكنك إعطاء تعليمات لتنقيح المسودة، أو طلب إعادة الكتابة بالكامل، حتى أن ChatGPT يوفر اقتراحات للتغييرات التي يمكن إجراؤها.

يمكنك، اختياريًا، الترقية إلى ChatGPT Plus للوصول إلى نماذج أكثر تقدمًا، لكن هذا غير ضروري تمامًا، وسواء كنت تقوم بصياغة بريد إلكتروني أو رسالة نصية أو حتى مقال، فإن أداة Compose الجديدة من Apple Intelligence متاحة.

أدوات الكتابة في Apple Intelligence

في iOS 18.1، يمكن لـ Apple Intelligence إجراء إعادة كتابة قياسية على النص الحالي، حيث تسعى إلى الاحتفاظ بأسلوب الكتابة الحالي، ويمكنها أيضًا إعادة الكتابة بأحد الأنماط الافتراضية الثلاثة:

ودود

احترافي

موجز

ولكن إذا لم يحقق أي من هذه الخيارات النتائج التي تريدها، يضيف iOS 18.2 خيارًا جديدًا مفيدًا.

يتوفر في الجزء العلوي من لوحة أدوات الكتابة مربع "وصف التغيير" حيث يمكنك كتابة تعليمات محددة لإعادة الكتابة التي تريدها، ثم يبدأ Apple Intelligence في العمل على صياغة المراجعات.