شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شركة OpenAI تحدد خططها لتصبح شركة ربحية.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت شركة OpenAI، الشركة المصنعة لـ ChatGPT، عن خططها لهيكل مؤسسي جديد يتحول بعيدًا عن فكرة كونها منظمة غير ربحية، حيث تأسست شركة OpenAI كمنظمة غير ربحية في عام 2015 وتحولت منذ ذلك الحين إلى مؤسسة تسمح بمستوى محدود من جني الأموال، لكنها كانت تسعى إلى أن تصبح شركة ربحية ذات منفعة عامة (PBC)، والتي يمكن أن تجتذب المزيد من الاستثمار.

ووفقا لما ذكره موقع "techxplore"، فإنه في منشور على مدونة، قالت الشركة إنها تخطط لإعادة الهيكلة كشركة ربحية ذات منفعة عامة، وهو ما يتطلب من الشركة موازنة مصالح المساهمين ومصالح أصحاب المصلحة والمصلحة العامة في اتخاذ القرار.

وأضافت شركة OpenAI: "سيمكننا ذلك من جمع رأس المال اللازم بشروط تقليدية مثل الآخرين في هذا المجال".

وقالت، إنها بحاجة إلى جمع رأس مال أكثر مما كان متصورًا، مستشهدة بالمئات والمليارات من الدولارات التي تستثمرها الشركات الكبرى الآن في تطوير الذكاء الاصطناعي.

ولا يسمح هيكلها لمجلس الإدارة حاليا بالنظر بشكل مباشر في مصالح أولئك الذين يمولون مهمتها، ومع إعادة الهيكلة، ستتحكم PBC في عمليات OpenAI وأعمالها.

ستبني ذراعها غير الربحية فريقًا لمتابعة المبادرات الخيرية في مجالات مثل الرعاية الصحية، وتخضع OpenAI لتدقيق شديد كقوة في مجال الذكاء الاصطناعي، حيث وصلت إلى تقييم مذهل بقيمة 157 مليار دولار في الآونة الأخيرة.

أصبحت الشركة، بقيادة سام ألتمان، واحدة من أنجح الشركات الناشئة في تاريخ وادي السيليكون، والتي تصدرت عناوين الأخبار في عام 2022 عندما أطلقت ChatGPT، روبوت الدردشة المولد للذكاء الاصطناعي.

ولكن هيكلها المؤسسي انهار في أواخر عام 2023 عندما طرد مجلس الإدارة ألتمان بشكل مفاجئ، وتمرد الموظفون وأعيد ألتمان في النهاية، بينما غادر أولئك الذين شاركوا في إقالته الشركة.

وبسبب انزعاجهم من الموقف، طالب المستثمرون الجدد بأن تصبح OpenAI مؤسسة ربحية أكثر كلاسيكية في غضون عامين.

ومن المرجح أن تواجه جهود إعادة الهيكلة عقبات، حيث ورد أن إيلون ماسك طلب من محكمة أمريكية منع OpenAI من التحول إلى مؤسسة ربحية.

