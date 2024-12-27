شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الشمس فى 2025.. كيف ستشكل الدورة الشمسية العام المقبل؟ والان مع تفاصيل الخبر

تميز عام 2024 بأخبار الطاقة الشمسية، ولكن ماذا يمكننا أن نتوقع من عام 2025؟ ففي أبريل الماضى، كان كسوف الشمس الكلي مرئيًا لملايين الأشخاص في أمريكا الشمالية، تبع ذلك في مايو أكبر عاصفة جيومغناطيسية منذ عشرين عامًا ناجمة عن قذف كتلي إكليلي متتالي (CMEs) جلبت أضواء شمالية وجنوبية مما أعطى لملايين الأشخاص حول العالم رؤيتهم الأولى للشفق القطبي.

أما في أكتوبر، تسببت مستويات عالية من النشاط الشمسي مرة أخرى في عاصفة جيومغناطيسية قوية على الأرض، مما أدى إلى عرض واسع النطاق آخر للشفق القطبي في خطوط العرض المنخفضة، ويرتفع النشاط الشمسي وينخفض بشكل دوري على مدار دورة شمسية مدتها 11 عامًا.

ووفقا لما ذكره موقع " space"، تبدأ كل دورة وتنتهي خلال فترات النشاط الشمسي المنخفض، مع ذروة النشاط الشمسي في المنتصف، وتسمى فترات النشاط المنخفض والعالي بالحد الأدنى الشمسي والحد الأقصى الشمسي على التوالي.



وبحلول نهاية عام 2024، أصبحنا ضمن فترة الحد الأقصى للنشاط الشمسي، ومع ذلك، يتم تعريف الحد الأقصى للنشاط الشمسي المحدد على أنه الشهر الذي يحتوي على أعلى عدد من البقع الشمسية الملساء على مدار 13 شهرًا.

ما نتوقعه في 2025

لن يشهد عام 2025 أي كسوف كلي للشمس، على الرغم من وجود كسوف جزئي في مارس وسبتمبر، يمكن رؤيته من أجزاء من أمريكا الشمالية وأوروبا ونيوزيلندا، ومع ذلك، من المرجح أن تكون هناك فرص أخرى لشفق قطبي واسع النطاق، مع استمرار النشاط الشمسي العالي.

سيظل عام 2025 ضمن الفترة الممتدة من النشاط الشمسي المتزايد حول ذروة الذروة الشمسية، وفي حين لا يمكن التنبؤ بالمستويات الدقيقة للنشاط الشمسي، فمن المتوقع ظهور أعداد كبيرة من البقع الشمسية، إلى جانب احتمالية أعلى لحدوث توهجات شمسية كبيرة وانبعاثات كتلية إكليلية موجهة نحو الأرض.



في عام 2024، حدثت عاصفة جيومغناطيسية شديدة من الفئة G5 في مايو، تلتها عاصفة قوية من الفئة G4 في أكتوبر، ومن الممكن حدوث عاصفة جيومغناطيسية قوية أخرى (G4 أو أعلى) في عام 2025.



ومع ذلك، لا يمكن التنبؤ بهذه الأحداث إلا قبل 1-4 أيام، بناءً على اكتشاف وسرعة الانبعاثات الكتلية الإكليلية الموجهة نحو الأرض.