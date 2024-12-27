شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أول هاتف قابل للطي من آبل.. هذه أهم مواصفاته وموعد صدوره والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشير بعض التقارير، إلى إطلاق آبل أول هاتف آيفون قابل للطي، وبحسب ما ورد تستعد الشركة لإطلاق الجهاز العام المقبل، على خطى المنافسين من الشركات الصينية.

آيفون آبل القابل للطي سيضم أحدث التقنيات

وتشير التوقعات إلى إن هاتف آبل القابل للطي، سيستخدم شاشات متطورة وسيتم إطلاقه في عام 2026، فمن المقرر أن تبدأ الشركة إنتاج أول هاتف آيفون قابل للطي في مايو من العام المقبل، ويمكن أن يكون هاتفًا قابلًا للطي على شكل كتاب يأتي بشاشة خارجية أصغر للمهام السريعة وشاشة داخلية أكبر تتكشف لتجربة تشبه الجهاز اللوحي.

ومن المتوقع أن هاتف آيفون القابل للطي المزعوم سيُطرح رسميًا في سبتمبر 2026، وربما جنبًا إلى جنب مع تشكيلة iPhone 18.

تذهب التوقعات، بأن شركة آبل قد حددت هدفًا إنتاجيًا سنويًا يتراوح بين 15 و20 مليون وحدة للهاتف القابل للطي، ومثل تشكيلات iPhone الأخيرة، فمن المتوقع أن يأتي مزودًا بشاشات OLED، كما ستأتي بتقنية متطورة، متجاوزًا جميع الهواتف الذكية القابلة للطي الموجودة.

ولم تعلن شركة iPhone بعد عن أي خطط لإطلاق هاتف قابل للطي، وفقًا لتقرير حديث، تهدف آبل إلى إطلاق جهازين قابلين للطي في السنوات القليلة المقبلة، حيث يمكن أن يكون أحدهما جهازًا أكبر بشاشة مقاس 19 بوصة وقد يكون هناك طراز أصغر يعمل كجهاز iPhone قابل للطي، بشاشة أكبر من iPhone 16 Pro Max.