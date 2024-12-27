شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لماذا تعطلت خدمات ChatGPT لأكثر من 4 ساعات للمرة الثانية خلال ديسمبر؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توقفت خدمة ChatGPT وSora وواجهة برمجة التطبيقات الخاصة بالمطورين في OpenAI، أمس الخميس لأكثر من أربع ساعات.

ومن جانبها أوضحت OpenAI ، السبب في هذا العطل، حيث أعلنت أن هناك عطلا ضرب التطبيق في الساعة 7 مساء بتوقيت القاهرة ، لكن خدماتها عادت ببطء إلى الإنترنت اعتبارًا من الساعة 11:16 مساء.

في الوقت نفسه، أكد المستخدمون، لخدمة ChatGPT أن التطبيق توقف في وقت سابق من هذا الشهر أيضًا، فقد تلقى موقع TechCrunch رسائل خطأ عند محاولة الوصول إلى ChatGPT وSora فيمساء يوم الخميس.

وأشارت OpenAI ، إلى أن الانقطاع الرئيسي كان بسبب أحد موفري الخدمة الأصليين لديها ولكنها لا تقدم مزيدًا من التفاصيل، موضحة أنه اعتبارًا من الساعة 10:05 مساءً بتوقيت القاهرة، أكدت الشركة أن ChatGPT ، قد تم إصلاحه جزئيًا ولكن قد لا يزال المستخدمون يواجهون مشكلات في تحميل سجل الدردشة الخاص بهم.

وأشارت إلى أنه في الساعة 11:16 مساءً بتوقيت القاهرة، عادت Sora للعمل مرة أخرى، مؤكدة أنها تعمل بنشاط على إصلاح كامل لخدمة ChatGPT وواجهة برمجة التطبيقات الخاصة بها.

وكشف التقرير أن هذه هي المرة الثانية التي تتوقف فيها مجموعة خدمات OpenAI خلال شهر ديسمبر، وقد حدث هذا قبل أسبوعين، بعدما ألقت شركة OpenAI باللوم في الانقطاع على خدمة قياس عن بعد جديدة والتي تعطلت لمدة 6 ساعات تقريبًا، وهو انقطاع طويل بشكل غير معتاد، فعادةً ما تستمر هذه الانقطاعات لمدة ساعة أو ساعتين فقط.

وفقًا لصفحات الحالة الخاصة بالشركات واختبارات TechCrunch، لم تتأثر الخدمات الشائعة التي تستخدم واجهة برمجة التطبيقات الخاصة بشركة OpenAI، مثل Perplexity وتكامل Siri مع Apple Intelligence، بالانقطاع.