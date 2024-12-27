شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خطأ غريب في نظام التشغيل Windows 11 يمنع المستخدمين من تثبيت أى تحديثات أمنية والان مع تفاصيل الخبر

حذرت شركة Microsoft المستخدمين، من بعض وسائط تثبيت Windows 11 المصنوعة يدويًا، والتي قد تحتوي على خلل قد يؤدي إلى عدم حصول عمليات التثبيت الجديدة على تحديثات الأمان المستقبلية.

ويؤثر هذا على مثبتات USB وCD المصنوعة باستخدام تصحيحات إصدار أكتوبر ونوفمبر، والتي قد تكون ذات صلة بالمستخدمين المحترفين الذين يقومون بإعداد أجهزة الكمبيوتر الشخصية في بيئات العمل أو التعليم، أو المتحمسين الذين قاموا مؤخرًا ببناء أجهزة الكمبيوتر الشخصية الخاصة بهم.

ونشرت شركة Microsoft الخطأ في صفحة المشكلات المعروفة لنظام التشغيل Windows 11 (الإصدار 24H2):

وعند استخدام الوسائط لتثبيت Windows 11، الإصدار 24H2، قد يظل الجهاز في حالة لا تسمح له بقبول تحديثات أمان Windows الإضافية، يحدث هذا فقط عند إنشاء الوسائط لتضمين تحديثات الأمان لشهر أكتوبر 2024 أو نوفمبر 2024 كجزء من التثبيت (تم إصدار هذه التحديثات بين 8 أكتوبر 2024 و12 نوفمبر 2024).

ولا يؤثر هذا على أجهزة الكمبيوتر التي تلقت تصحيحات شهر أكتوبر أو نوفمبر من خلال Windows Update أو موقع ويب Microsoft Update Catalog.

وسيتطلب التخفيف من المشكلة إعادة بناء مثبتات وسائط Windows 11 الخاصة بك مع تحديث التصحيح لشهر ديسمبر 2024 المضمن (تم إصداره في 10 ديسمبر) وإعادة تثبيت Windows ، لتجنب ذلك تمامًا، تقترح Microsoft أن "تتضمن الوسائط المستخدمة لتثبيت Windows 11، الإصدار 24H2، تحديث الأمان الشهري لشهر ديسمبر 2024.")

وتقول Microsoft إنها تعمل على إصلاح دائم، خاصة أن Windows 11 24H2 كان به أيضًا أخطاء أخرى، بما في ذلك مشكلات تتعلق بأجهزة صوتية معينة، ومشكلات في تشغيل Outlook باستخدام Google Workspace Sync قديم، وغيرها، وكانت هناك أيضًا مشكلة غريبة تتعلق بتوافق 24H2 مع بعض ألعاب Ubisoft ، والتي تتلقى إصلاحات ببطء.