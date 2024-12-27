شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هل تخدع آبل مستخدميها؟.. نظام iOS أكثر عرضة للهجمات من نظام Android والان مع تفاصيل الخبر

كشف تحليل ضخم لمئات الملايين من الأجهزة أن نظام iOS أكثر عرضة للاستهداف من قبل المهاجمين مقارنة بنظام Android ، على الرغم من مزاعم Apple بأن منتجاتها أكثر أمانًا.

وأوضح التقرير، أن 19% من أجهزة iOS الخاصة بالمؤسسات كانت ضحية لواقعة اختراق واحدة على الأقل خلال الفترة الزمنية التي تم تحليلها مقارنة بـ 10.9 % من أجهزة Android الخاصة بالمؤسسات، في حين تظل معظم هجمات التصيد محاولات بسيطة عبر البريد الإلكتروني، فإن تهديد التصيد يتزايد مع اختيار المزيد والمزيد من المهاجمين لطرق أكثر ذكاءً لسرقة بيانات الأشخاص.

ومن المرجح أيضًا أن تزداد هجمات التصيد الاحتيالي تعقيدًا من الآن فصاعدًا ، وسيسمح الوصول إلى الذكاء الاصطناعي للهجمات الاختراقية بزيادة معدل هجماتهم مائة مرة.

كما أن الأفراد الأقل دراية بالتكنولوجيا هم أكثر عرضة للوقوع في هجمات التصيد الاحتيالي إذا كان الذكاء الاصطناعي موجودًا للرد عليهم على الفور.

وأوضح المحللون، أن هذه ليست الطريقة الوحيدة التي تجعل منتجات Apple أقل أمانًا مما يُعتقد على نطاق واسع ، في حين أن العدد الأكبر من محاولات التصيد الاحتيالي ليس مؤشرًا على أمان نظام التشغيل، فإن حقيقة أن Apple قد تخون خصوصيتك هي مؤشر على ذلك ، وتتصدر Apple قائمة الشركات التي تسلم بيانات المستخدمين للسلطات.

ومع ذلك، تستفيد أجهزة Apple بالتأكيد أيضًا من كونها نظامًا بيئيًا مغلقًا، ولكن الآن بعد أن سُمح بتحميل التطبيقات من الخارج والبدائل التابعة لجهات خارجية في الاتحاد الأوروبي، تزعم Apple أن مستخدميها معرضون لخطر أكبر.