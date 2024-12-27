شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 5 أدوات غير مكلفة لتحسين تجربتك فى عالم آبل والان مع تفاصيل الخبر

بينما تعرف منتجات آبل الرئيسية مثل الآيباد والآيفون وأجهزة ماك بأسعارها المرتفعة، تقدم الشركة أيضًا مجموعة من الأدوات والإكسسوارات بأسعار معقولة نسبيًا توفر قيمة ممتازة، هذه الأدوات ليست مجرد كماليات، بل يمكن أن تكون إضافة عملية لتحسين تجربتك في نظام آبل البيئي، من أجهزة التتبع إلى مكبرات الصوت الذكية، هنا خمسة منتجات بأسعار مناسبة تستحق الاستثمار فيها:

1 - جهاز التتبع AirTag

السعر: حوالي 42 دولارًا

مثالي لمستخدمي الآيفون والماك، يعد AirTag جهاز تتبع صغير وقوي. يمكن تثبيته على المفاتيح، وضعه في المحفظة، أو استخدامه لتتبع الأمتعة أثناء السفر.

مع عمر بطارية يصل إلى عام كامل وتكامل سلس مع نظام آبل، يعتبر AirTag حلاً عمليًا للحفاظ على متعلقاتك تحت السيطرة.

2 - سماعات EarPods

السعر: حوالي 24 دولارًا

رغم إزالة منفذ سماعات الرأس 3.5 ملم من الآيفون، تواصل آبل بيع سماعات EarPods السلكية، حيث تتوفر بثلاثة أنواع: منفذ 3.5 ملم، USB-C، ومنفذ Lightning.

وتتوافق هذه السماعات مع مجموعة متنوعة من الأجهزة، بما في ذلك أجهزة الآيفون، الهواتف الذكية بنظام أندرويد، الآيباد، والماك، كذلك النسخة USB-C بسعر 24 دولارًا تقريبًا هي خيار جذاب وتعمل بسهولة مع أجهزة آبل وسامسونج.

3 - سماعات Beats Solo Buds

السعر: حوالي 83 دولارًا

إذا كنت تبحث عن سماعات لاسلكية ميسورة التكلفة دون دفع ثمن AirPods، فإن Beats Solo Buds خيار ممتاز. تتميز بتصميم أنيق وشفاف، وتتصل بسهولة مع أجهزة آبل وأندرويد، مع دعم خاصية Google Fast Pair لسهولة الاستخدام.

4 - مكبر الصوت الذكي HomePod mini

السعر: حوالي 131 دولارًا

إذا كنت جزءًا من نظام آبل البيئي وتعتمد على Siri للتحكم في المنزل الذكي، فإن HomePod mini هو إضافة جديرة بالاهتمام، ورغم حجمه الصغير يقدم هذا المكبر الذكي جودة صوت مذهلة تناسب الغرف الصغيرة والمتوسطة، كذلك متوفر بمجموعة من الألوان، يجمع بين الجمالية والوظائف العملية لمنزلك.

5 - جهاز Apple TV 4K

السعر: حوالي 179 دولارًا

حول تلفزيونك القديم والبطيء إلى تلفزيون ذكي باستخدام Apple TV 4K، حيث يتيح لك بث المحتوى من يوتيوب، نتفليكس، برايم فيديو، وغيرها بجودة تصل إلى 4K HDR، كما يمكن استخدامه كجهاز ألعاب، مما يوفر الوصول إلى آلاف الألعاب من متجر التطبيقات، فهي طريقة رائعة لتمديد عمر تلفزيونك والاستمتاع بواجهة آبل المصقولة.