شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 3 ميزات لساعة أبل تحل لك المشكلات الشائعة فى أيفون والان مع تفاصيل الخبر

يعد أيفون الجهاز الأكثر أهمية في حياة العديد من المستخدمين، ويتحسن بشكل أكبر مع اقتران ساعة أبل، وفيما يلي ثلاث ميزات لـ ساعة أبل تعمل على إصلاح بعض مشكلات أيفون الشائعة، وفقا لما ذكره موقع "9to5mac".

1: إرسال إشارة إلى أيفون

إذا كنت من النوع الذي يفقد أيفون كثيرًا، ويتركه دائمًا في كل مكان، فهناك ميزة واحدة في ساعة أبل ستحبها بشكل خاص.

اضغط على الزر الجانبي في ساعة أبل لفتح مركز التحكم، وستجد زرًا به أيقونة تمثل أيفون الخاص بك مع موجات تخرج من الجانبين.

سيؤدي الضغط على هذا الزر إلى إرسال إشارة إلى أيفون الخاص بك، مما يتسبب في تشغيله لصوت حتى تتمكن من تحديد موقعه بسهولة.

في أحدث أجهزة ساعة أبل، تصبح هذه الميزة أفضل، تشرح أبل: يمكنك أيضًا رؤية اتجاه عام ومسافة إلى iPhone الخاص بك.

ستعرض شاشة ساعتك اتجاهًا ومسافة إلى iPhone الخاص بك، مما يرشدك باستخدام Precision Finding إلى موقعه.

عندما تكون قريبًا من جهاز iPhone، ستومض ساعتك باللون الأخضر وسيصدر جهاز iPhone إشارة صوتية مرتين.

2: التقاط صورة عن بُعد

تعد كاميرا جهاز أيفون واحدة من أهم ميزاته، ولكن في بعض الأحيان قد تجد نفسك في موقف تحتاج فيه إلى التقاط صورة من مسافة بعيدة.

سواء كنت تقوم بأخذ الصورة الجماعية المناسبة، أو تعمل بمفردك وتحتاج إلى مساعدة، فإن ساعة أبل يمكنها مساعدتك.

يتضمن watchOS تطبيق Camera Remote مخصص، وباستخدامه، ستتمكن من التحكم عن بُعد في كاميرا جهاز أيفون مباشرةً من معصمك.

يوفر تطبيق Camera Remote عرضًا مباشرًا لما يراه جهاز iPhone مباشرةً على شاشة ساعتك، ويمكنك الضغط لالتقاط صورة، وضبط الإعدادات من معصمك أيضًا.

3: مخزن الإشعارات والملخصات

ربما تكون أكبر مشكلة يواجهها الكثير منا مع جهاز أيفون هي أننا مرتبطون به كثيرًا، ويعد إدمان الهواتف الذكية مشكلة خطيرة، ويزداد الأمر سوءًا بسبب الإشعارات التي تطالب باهتمامنا باستمرار، ومن هنا فإن ساعة أبل يمكن أن تكون فعالة جدًا في مساعدتك على استخدام جهاز أيفون بشكل أقل.

توفر ساعة أبل وسيلة مساعدة مفيدة ضد التقاط هاتفك الآيفون باستمرار، فيمكنك الحصول على إشعارات على معصمك بدلاً من ذلك.

إذا كنت ترغب في ذلك، يمكنك أيضًا تخصيص إشعاراتك بحيث تصل فقط الإشعارات المهمة إلى ساعتك أو هاتفك الآيفون.