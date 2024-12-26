شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: رواد الفضاء يحتفلون من المحطة الدولية بارتداء ملابس عيد الميلاد.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

تجمع رواد الفضاء على متن محطة الفضاء الدولية، وسط عصى الحلوى العائمة ورجل ثلج مؤقت مصنوع من أكياس التخزين، لتمنى عيد ميلاد سعيد للجميع على الأرض، وانضمت قائدة البعثة 72 سونيتا "سونى" ويليامز، التى كانت ترتدى زوجًا من قرون الرنة الاحتفالية، إلى زملائها رواد الفضاء في ناسا بارى "بوتش" ويلمور، ودون بيتيت، ونيك هاج لمشاركة بعض بهجة العطلة من منزلهم بعيدًا عن الوطن، على ارتفاع 260 ميلاً (420 كيلومترًا) فوق الكوكب.

وقال ويليامز فى مقطع فيديو تم تسجيله "إنه وقت رائع من العام هنا، سنقضيه مع جميع أفراد عائلتنا في محطة الفضاء الدولية، ونحن سبعة أفراد هنا، لذا سنستمتع بصحبة بعضنا البعض.

بالإضافة إلى رواد الفضاء الأربعة التابعين لوكالة ناسا، يضم طاقم المحطة أيضا أليكسى أوفشينين، وإيفان فاجنر، وألكسندر جوربونوف من مؤسسة الفضاء الفيدرالية الروسية روسكوسموس.

وقال هاج، الذى من المقرر أن يعود إلى الأرض فى مارس: "فى موسم الأعياد، يكون من المهم قضاء الوقت مع الأصدقاء والعائلة والأحباء، وهذا العام سنكون في المدار بعيدًا عنهم".

وأضاف: "لسنا الوحيدين الذين سيقضون وقتًا بعيدًا عن عائلاتهم خلال الأعياد، فهناك فريق ضخم على الأرض سيدعمنا فى مراكز التحكم في البعثات حول العالم".

وقال "أود أن أشكرهم على التضحيات التي يقدمونها معًا ، نحن نعمل جنبًا إلى جنب مع الأرض كل يوم وخلال العطلات، نواصل هذه المهمة"، وأعدت الفرق الأرضية وجبة خاصة للعطلات لطاقم المحطة، والتي قدم بيتيت معاينة سريعة لها في الفيديو.

وقال إن عيد الميلاد مرادف للطعام والاحتفالات، ولدينا وليمة معدة مسبقًا هنا".

بالإضافة إلى الطعام والحلوى، كان لدى الطاقم أيضًا شجرة عيد ميلاد اصطناعية صغيرة وزينة مزينة بصور عائلاتهم، وارتدى هاج وبيتيت وويلمور قبعات سانتا من أجل الرسالة، حيث قام ويلمور، وهو من مواليد تينيسى، بمد قبعته، لتذكير الجميع بالجانب الدينى للعيد أيضًا. واختتم رواد الفضاء رسالتهم بقولهم البسيط: "عيد ميلاد سعيد!"