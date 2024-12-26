شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أقوى 10 توهجات شمسية لعام 2024.. الأكبر تأثيرًا فى أكتوبر الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت الشمس، خلال مرحلتها القصوى للطاقة الشمسية فى عام 2024، أكثر من 50 توهجًا شمسيًا من الفئة، وهى أقوى فئة من التوهجات الشمسية.

وكانت هذه الانفجارات المكثفة من الطاقة، القادرة على تعطيل الأقمار الصناعية والاتصالات على الأرض، بمثابة عام نشط للغاية بالنسبة للظواهر الشمسية، وفقًا للتقارير، تباينت هذه التوهجات من حيث الحجم والتأثير، حيث تم قياس أقوى التوهجات الشمسية عند X9.0 في 3 أكتوبر.

وفيما يلي العد التنازلي لأبرز 10 توهجات شمسية تم تسجيلها هذا العام: 1. 9 فبراير – X3.38

وقد لوحظ توهج شمسي بقوة X3.38 بالقرب من الحافة الجنوبية الغربية للشمس، ووفقا للباحثين، ربما تم حجب الشدة الكاملة بسبب موقعها، و أظهر التوهج "موجة إكليلية"، مع إزاحة المواد الشمسية بشكل واضح عبر سطح الشمس.

2. 22 فبراير الإصدار X6.37

هذا التوهج، على الرغم من أنه سجل X6.37، إلا أنه افتقر إلى قذف الكتلة الإكليلية الموجهة من الأرض (CMEs) وكان له تأثيرات محدودة تتجاوز انبعاثات الأشعة السينية المكثفة.

3. 6 مايو – X4.52

حدث ثوران من المنطقة النشطة AR 13663 في نصف الكرة الشمالي في وقت مبكر من شهر مايو، لم ينتج هذا الوهج، الذي وثقه مرصد ديناميكيات الشمس التابع لوكالة ناسا، قذفات إكليلية كتلية موجهة نحو الأرض، على الرغم من أنه سلط الضوء على الحالة النشطة للشمس خلال هذه الفترة.

4. 10 مايو – X3.98

أنتج هذا الوهج الشمسي من المنطقة النشطة AR 13664، قذفًا إكليليًا كتليًا قويًا موجهًا نحو الأرض، وقد أشارت التقارير إلى أنه كان جزءًا من سلسلة من الأحداث التي تسببت في عاصفة جيومغناطيسية من الفئة الخامسة، مما أدى إلى انتشار الشفق القطبي المرئي عند خطوط العرض المنخفضة بشكل غير عادي.

5. 11 مايو – X5.89

حدث ثوران آخر من AR 13664 بعد يوم واحد فقط، ساهم هذا الوهج، وهو جزء من سلسلة من القذفات الإكليلية الكتلية، في النشاط الجيومغناطيسي الشديد الموثق خلال هذه الفترة.

6. 14 مايو – X8.79

أنتج توهج محصور من AR 13664 انبعاثات قوية من الأشعة السينية دون ثوران كبير. وعلى الرغم من حجمه المادي، فقد احتلت شدته مرتبة من بين أعلى مستويات العام، كما أكدت ملاحظات وكالة الفضاء الأوروبية وناسا.

7. 15 مايو – X3.48

تم تسجيل التوهج الأخير من فئة X من AR 13664 أثناء دورانه في 15 مايو، كشفت الملاحظات أن شدته كانت محجوبة جزئيًا حيث تحركت المنطقة النشطة خارج نطاق رؤية الأرض.

8. 14 سبتمبر – X4.54

رافق هذا التوهج انفجار كتلى إكليلى قوى موجه فوق الطرف الشرقى للشمس، ولاحظ المراقبون تشبع البكسل فى الصور، وهو أمر شائع فى التوهجات عالية الطاقة بهذا الحجم.

9. 1 أكتوبر – X7.10



نشأ هذا الوهج من المنطقة النشطة AR 13842 وعلى الرغم من حجمه، إلا أنه لم ينتج عواصف جيومغناطيسية كبيرة، ولاحظ الخبراء أن الوهج الأصغر.

10. 3 أكتوبر– X9.0



وقد تم تسجيل أكبر وهج شمسى فى عام 2024، وأحد أقوى الوهجات فى السنوات الأخيرة، عند X9.0. ووفقًا للبيانات الصادرة عن المرصد الشمسي والهيليوسفيري، فقد أطلق طاقة تزيد عن عتبة الفئة X بتسعة أضعاف، مما عزز مكانته كحدث بارز في الدورة الشمسية 25.