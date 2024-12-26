شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: باحثون يطورون روبوت "الرجل الحديدى" لمساعد مصابى الشلل النصفى على المشى والان مع تفاصيل الخبر

قام باحثون من كوريا الجنوبية ببناء بدلة روبوتية خارجية يمكن ارتداؤها لمساعدة الأشخاص المصابين بالشلل النصفي على المشي مرة أخرى، وتم تطوير البدلة، التي أطلق عليها اسم WalkON Suit F1، بواسطة فريق مختبر الهياكل الخارجية في المعهد الكوري المتقدم للعلوم والتكنولوجيا (KAIST).

وقام الباحثون ببناء عدة تكرارات من الهيكل الخارجى الروبوتى القابل للارتداء سابقًا، لكن أحدث طراز يأتى بآلية إرساء أمامية، يمكنه أيضًا المشي والاقتراب من المستخدم، مما أكسبه لقب بدلة "الرجل الحديدى".

مختبر الهياكل الخارجية التابع لـ KAIST يكشف عن بدلة WalkON F1

وفى منشور بغرفة الأخبار، كشف الباحثون عن البدلة الروبوتية الجديدة ذات الهيكل الخارجي وأكدوا أنها مصممة خصيصًا للأشخاص المصابين بالشلل النصفي (شلل الساقين والجزء السفلى من الجسم) لمساعدتهم على المشى مرة أخرى، وذكر الفريق أن البدلة الروبوتية يمكنها المشى إلى المستخدم وارتداؤها أثناء الجلوس على كرسى متحرك، مما يجعلها فى متناول اليد دون الحاجة إلى مساعدة من الآخرين.

وتم تطوير الروبوت بالتعاون مع شركة Angel Robotics، ويمكنه مساعدة الأشخاص الذين يعانون من إصابة من الدرجة A (الشلل الكامل) وفقًا لمقياس جمعية إصابات العمود الفقري الأمريكية (ASIA)، وهو أشد مستويات الشلل النصفي، و تم تصميمه كمساعد للمشي، وليس المقصود استخدامه في العلاج التأهيلي أو تحسين قوة العضلات.

وكان مشروع WalkON Suit F1 بقيادة البروفيسور كيونج تشول كونج (الرئيس التنفيذي ومؤسس شركة Angel Robotics) من قسم الهندسة الميكانيكية في KAIST، يتبع النموذج الحالي WalkON Suit 1، الذي تم الإعلان عنه في عام 2016، وWalkon Suit 4، الذي وصل في عام 2020.

ويحل الإصدار الأخير العديد من المشكلات التي واجهت الإصدارات السابقة، وعلى وجه التحديد يعالج الإصدار الجديد مشكلة احتياج المستخدمين إلى مساعدة الآخرين لارتداء الروبوت، ويرجع هذا إلى أن النماذج السابقة كانت مزودة بآلية الجلوس فى الخلف، أما WalkON Suit F1، فبدلاً من ذلك، فهى مزودة بنظام إرساء أمامى يمكن ارتداؤه أثناء الجلوس على كرسى متحرك.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن للبدلة المشي مثل الروبوتات البشرية والاقتراب من المستخدم، مما يلغي الحاجة إلى إحضار شخص ما لبدلة الهيكل الخارجي، كما يتحكم الروبوت بنشاط فى مركز وزنه ضد الجاذبية للحفاظ على التوازن حتى عندما يدفع المستخدم الروبوت، و تم تصميم الروبوت القابل للارتداء بواسطة البروفيسور هيونجون بارك من قسم التصميم الصناعى فى KAIST.

وبهذا يمكن للمستخدمين المشي بسرعة 3.2 كيلومتر في الساعة ، ويمكن للمستخدمين أيضًا إبقاء أيديهم حرة أثناء المشي، وهو ما لم يكن ممكنًا في الإصدارات الأقدم، علاوة على ذلك يدعي الفريق أن الروبوت لديه القدرة على المرور عبر العوائق مثل الممرات الضيقة والأبواب والسلالم. والجدير بالذكر أن الروبوت مصنوع من الألومنيوم والتيتانيوم ويزن 50 كجم.