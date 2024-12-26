شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: آبل تواجه اتهامات جديدة بسرقة اختراع تقنية الشحن اللاسلكى لهواتف آيفون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواجه شركة آبل، اتهامات بشأن انتهاك براءات الاختراع المتعلقة بتقنية الشحن اللاسلكي الموجودة في هواتف آيفون، فقد تم رفع الدعوى القضائية من قبل شركة كورية جنوبية متعددة الجنسيات باسم LS Cable & System للحصول على براءة الاختراع "US8013568" ، فقد سجلت الشركة براءة الاختراع في عام 2011 وتقول إن العديد من منتجات Apple بما في ذلك iPhone وAirPods قد انتهكت براءة اختراعها.



وتقول الشركة إن " آبل"، انتهكت براءة اختراعها بعد إلغاء لوحة الشحن اللاسلكي AirPower بسبب مشاكل ارتفاع درجة الحرارة في عام 2017.



وقد أرسلت شركة LS Cable & System تحذيرات لشركة Apple منذ عام 2019 وتقول إن جميعها لم يسمع بها أحد، مؤكدة أن موقف شركة أبل الرافض يعني إما أنها تعتقد أنه ليس لديها ما تخشاه أو أنها تعتقد حقًا أنها خارج نطاق الإجراءات القانونية.



وتذهب التوقعات أن تلجأ آبل للحل الودي، بحل النزاع بهدوء وبسرعة دون اهتمام كبير من وسائل الإعلام وسيحتفظ جهاز iPhone الخاص بك بدعم الشحن اللاسلكي.



وقد قامت LS Cable & System بتطوير وحدة الشحن اللاسلكي الخاصة بها قبل أن تطبق Apple هذه التقنية في iPhone ، كما قامت أيضًا بتصنيع الملحقات المتعلقة بالشحن لمنتجات Apple في الماضي.