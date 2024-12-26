شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: آبل تطلق iPad 11 أوائل العام المقبل ويصل مع نظام التشغيل iPadOS 18.3 والان مع تفاصيل الخبر

تخطط شركة Apple لإطلاق iPad 11 للمبتدئين في أوائل العام المقبل، ووفقًا للتقرير، يمكن للشركة تقديم iPad الجديد في نفس الوقت تقريبًا عندما تصدر تحديث iPadOS 18.3 ، والذى يختلف عن التقارير السابقة التي زعمت أن طراز iPad القياسي قد يصل في مارس 2025.

والجدير بالذكر، أن عملاق التكنولوجيا الذي يقع مقره في كوبرتينو قام بترقية جميع الطرز الأخرى من جهازه اللوحي، بما في ذلك iPad Air و iPad Mini وiPad Pro ، فى عام 2024.

تقرير: أبل ستطلق iPad 11 فى أوائل عام 2025

وفقًا لتقرير 9to5Mac ، فإن iPad 11 وهو الطراز الأساسي من الجهاز اللوحي للشركة، قد يتم إطلاقه في أوائل العام المقبل، ونقلًا عن مصدر لم يُذكر اسمه، زعم المنشور أن الإطلاق قد يحدث تقريبًا في نفس الوقت الذي سيتم فيه إصدار تحديث iPadOS 18.3 للجمهور ، والجدير بالذكر أن أول إصدار تجريبي من iPadOS 18.3 للمطورين تم إصداره الأسبوع الماضي.

ولم يذكر التقرير الكثير من المعلومات حول ما يمكن أن يتوقعه الناس من جهاز iPad الجديد ، ومع ذلك فقد ذكر أن جهاز iPad 11 قد يكون مزودًا بمودم داخلي من Apple يمكنه التعامل مع اتصال Wi-Fi و5G. وزعمت بعض التقارير أنه قد يكون مزودًا أيضًا بشريحة A17 Pro.

ويختلف هذا التقرير عن تقرير سابق لمارك جورمان من بلومبرج، والذي ادعى أن جهاز iPad 11 قد يتم إطلاقه في مارس 2025.

وبدلاً من ذلك، فإن التقرير الجديد يحدد تاريخ الإطلاق في مكان ما في أواخر يناير 2025، كما يشاع أن الجهاز اللوحي الجديد سيقدم ميزات Apple Intelligence، والتي طرحتها شركة التكنولوجيا العملاقة لأول مرة في ديسمبر.

وبشكل منفصل، زعم التقرير أن شركة Apple تعمل على نموذج iPad مع شريحة A14، وهو نفس المعالج الذي يعمل به جهاز iPad 10 الحالي ، ومع ذلك، يُقال الآن أن طراز iPad كان مجرد نموذج أولي لاختبار مودم الشركة الجديد، ولن يظهر على iPad 11.

ومن الجدير بالذكر أن iPad Mini (2024) يتميز بشاشة Liquid Retina مقاس 8.3 بوصة (1488 × 2266 بكسل)، وشريحة A17 Pro، ويأتي في إصدارات سعة تخزين 128 جيجابايت و256 جيجابايت و512 جيجابايت.

كما يحتوي على كاميرا بزاوية عريضة بدقة 12 ميجابكسل بفتحة عدسة f/1.8، مع التركيز التلقائي ودعم Smart HDR 4، كما يحتوي على Wi-Fi 6E وBluetooth 5.3 للاتصال، بينما توفر الطرز الخلوية أيضًا دعم 5G و4G LTE وGPS.