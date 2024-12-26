شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مشكلة تقنية فى هواتف Pixel بعد التحديث الأمنى الأخير.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وردت عدد من الشكاوى من قبل مستخدمي Pixel ، الذين قاموا بتثبيت التحديث الأمني لشهر ديسمبر في وقت سابق من هذا الشهر من أن أجهزتهم تفقد اتصال البيانات بعد تثبيت التحديث، والتي تشمل النماذج المعنية سلسلة Pixel 6 وحتى خط Pixel 9 .

وذكر أحد مستخدم Reddit، أنه بعد تثبيت آخر تحديث على هاتف Pixel 7، بدأ هاتفه في السخونة الزائدة وفقد اتصال بيانات الهاتف المحمول، متابعا أن التحديث الأخير كسر هاتفه.

وقال أحد مستخدمي Pixel 9 Pro، الذي نشر في موضوع مختلف على Reddit، إن هاتفه يفقد بيانات الهاتف المحمول مما يؤدي إلى ظهور علامة تعجب في شريط حالة الهاتف، و لقد حاول إعادة ضبط إعدادات شبكة الهاتف المحمول بهاتفه على الرغم من أن ذلك لم يساعد في حل المشكلة.

وجاءت الشكاوى من قبل المستخدمين بأن التحديث الأمني لشهر ديسمبر هو السبب وراء مشكلات اتصال البيانات التي أبلغ عنها مستخدمو Pixel في الوقت نفسه، لم يحالف الحظ الآخرين بعد إعادة ضبط إعدادات شبكة الهاتف المحمول الخاصة بجهاز Pixel، إذا لم يتمكن جهاز Pixel الخاص بك من البقاء على اتصال ببيانات الهاتف المحمول، فقد ترغب في تجربته على أي حال من خلال الانتقال إلى الإعدادات ثم النظام ثم خيارات إعادة التعيين ثم إعادة ضبط شبكة Wi-Fi والجوال والبلوتوث.

وحذر التقرير، مستخدمي هواتف Pixel، من إعادة ضبط إعداد شبكة الهاتف المحمول ، تجعلك تفقد جميع كلمات مرور Wi-Fi المحفوظة وإقران Bluetooth ، و هناك حل آخر محتمل وهو إلغاء تنشيط ميزة الاتصال 4G/VoLTE بالانتقال إلى الإعدادات ثم الشبكة والإنترنت ثم بطاقات SIM ثم اسم الموفر وتعطيل الاتصال عبر Wi-Fi



وعلى الرغم من كل الرسائل على وسائل التواصل الاجتماعي، إلا أن كل المؤشرات تشير إلى أن القضية ليست منتشرة على نطاق واسع كما تبدو.

ومع ذلك، من المهم السماح لأولئك الذين لديهم هاتف Pixel 6 أو Pixel 6 Pro أو الطراز الأقدم بمعرفة ما حدث لأولئك الذين لديهم هاتف مماثل بعد تثبيت التحديث الأخير.

لم تذكر Google هذه المشكلة رسميًا بعد، وبالتالي لا يوجد تحديث نتوقعه في الوقت الحالي لإصلاح المشكلة، لذا، في هذه المرحلة، إذا كان هاتف Pixel الخاص بك يواجه مشكلات في اتصال البيانات بعد تثبيت آخر تحديث أمني، فيمكنك محاولة إعادة ضبط إعدادات شبكة الهاتف المحمول أو إلغاء تنشيط 4G/VoLTE.