شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: انستجرام تختبر ميزة تسمح للمستخدمين بمشاهدة أبرز القصص خلال الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

قد يسمح Instagram قريبًا للمستخدمين بمشاهدة القصص القديمة للأشخاص الذين يتابعونهم والتي فاتتهم في أول 24 ساعة، اقترح تقرير حديث أن موقع التواصل الاجتماعي المملوك لشركة Meta يختبر ميزة تسمح للمستخدمين بمشاهدة أبرز القصص من المتابعين المشتركين لمدة أسبوع بعد نشرها، ويقال إن هذه الميزة ستطبق فقط على القصص التي أضافها الناشر الأصلي إلى أبرز القصص ، ويقال إن Meta تختبر هذه الميزة مع مجموعة صغيرة من الأشخاص حاليًا.

إنستجرام تختبر ميزة جديدة لعرض أبرز القصص

وفقًا لتقرير TechCrunch ، بدأ Instagram في عرض بعض القصص المميزة غير المرئية لبعض المستخدمين من متابعيهم المشتركين ، وأكد متحدث باسم Meta اختبار ميزة عرض القصص الجديدة .

بفضل هذه الميزة، سيتمكن مستخدمو Instagram من عرض أبرز القصص غير المرئية من الأسبوع الماضي ، وتظهر في نهاية شريط القصص، الموجود أعلى موجز الأخبار ، ولا يمكنك الوصول إلى أبرز القصص القديمة إلا بعد الانتهاء من بقية القصص الموجودة في موجز الأخبار الخاص بك ، وإذا كان موجز الأخبار الخاص بك مليئًا بقصص الأشخاص الذين تتابعهم ولم تصل أبدًا إلى نهاية تحديثات القصة الحالية، فقد لا تتمكن أبدًا من رؤية أبرز القصص القديمة.

ومن العناصر الجديرة بالملاحظة فيما يتعلق بهذه الميزة أنها لا تتضمن سوى أبرز القصص التى حفظها صاحب المنشور الأصلى فى ملفه الشخصي باعتبارها "أبرز القصص"، ولن يتمكن المستخدمون من رؤية القصص القديمة القياسية التى تختفى بعد 24 ساعة ، ومن المتوقع أن يضمن هذا أن يفوت المستخدمون عددًا أقل من التحديثات من دائرتهم الاجتماعية وسط المنشورات الدعائية المتزايدة وغيرها من المحتوى عبر الإنترنت.

ويتم اختبار الميزة حاليًا مع مجموعة صغيرة من الأشخاص، وسوف تكون متاحة قريبًا لجميع مستخدمي Instagram حول العالم.

وأطلق موقع التواصل الاجتماعي المملوك لشركة Meta مؤخرًا ميزة تتيح لمستخدمي Instagram جدولة الرسائل المباشرة ، ويمكن للمستخدمين جدولة الرسائل النصية فقط عبر الرسائل المباشرة وهي متاحة لمستخدمى iOS وAndroid.