شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: آبل تقرر الدفاع عن جوجل فى قضية مكافحة الاحتكار لهذا السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اتخذت جوجل، خطوات في قضية مكافحة الاحتكار، بعدما قررت شركة أبل التدخل للدفاع عن جوجل، أو على الأقل الصفقة التى أبرمتها الشركتان، لأنها تعتقد أن جوجل غير قادرة على الدفاع بشكل صحيح عن مصالح أبل.



بدأت القضية، بالاتفاقية المبرمة بين Google وApple حيث تدفع الأولى مليارات الدولارات كل عام ليصبح محرك البحث الخاص بها هو الخيار الافتراضي في تطبيقات Apple في عام 2022، فقد تم الكشف عن أن جوجل مبلغ 20 مليار دولار لإبقاء محرك البحث الخاص بها هو المحرك الافتراضي عبر Safari .

وتعد هذه الشركة مربحة لصالح آبل، حيث تتقاضى مليارات الدولارات وكل ما عليها فعله هو تعيين محرك البحث الأكثر شهرة في العالم باعتباره محرك البحث الافتراضي في متصفحها، في حين يتعين على جوجل أن تدفع الكثير من المال مقابل هذا الامتياز، فمن الواضح أنها تستحق الاستثمار إذا استمرت في القيام بذلك.



ويقول المدعون إن هذه الصفقة، بالإضافة إلى الممارسات الأخرى التي تستخدمها جوجل، تعتبر مانعة للمنافسة.



وتجادل شركة Apple بأن Google ستكون مشغولة جدًا بالدفاع عن جوانب أخرى أكبر من أعمالها بحيث لا تولي اهتمامًا كبيرًا لهذه الصفقة أثناء المحاكمة، على هذا النحو، تخطط الشركة لإحضار شهودها إلى المحكمة، ومن المرجح أن يجادلوا بأن الصفقة كانت قرارًا تجاريًا مستقلاً.



تقوم جوجل حاليًا بطرح العديد من التنازلات مثل الموافقة على تقسيم محركات البحث بين iPhone وiPad ، حيث تريد الشركة أيضًا من المحاكم تقليل الحظر المفروض على هذه الصفقة من 10 سنوات إلى ثلاث سنوات فقط.

وتعد قضية مكافحة الاحتكار هذه قضية ضخمة وتسعى إلى جعل جوجل لا تبيع متصفح Chrome الخاص بها فحسب، بل أيضًا لتغيير جوانب أخرى من محرك البحث ونموذج الأعمال الخاص بها.

وكانت هناك خطط لإجبار Google على بيع نظام Android أيضًا، لكن المسؤولين اعتبروا ذلك أمرًا غير عادلا بالمرة.