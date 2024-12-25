شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إل جي مصر توقع مذكرة تفاهم مع مؤسسة مصر الخير للعام الثالث على التوالي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في خطوة تعكس التزامها المستمر بالمسؤولية المجتمعية ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، أعلنت إل جي مصر عن توقيع مذكرة تفاهم جديدة مع مؤسسة مصر الخير لعام 2025. يأتي هذا التعاون للسنة الثالثة على التوالي تحت شعار "Life’s Good – Better Homes" بهدف تعزيز جودة الحياة للأسر المستحقة وتوفير بيئة معيشية أفضل.



تم توقيع مذكرة التفاهم خلال احتفالية مميزة أقيمت بمقر الشركة في القاهرة الجديدة، حيث استعرضت إل جي مصر ومؤسسة مصر الخير نتائج التعاون المثمر الذي جمعهما خلال الأعوام الماضية. وقد تضمن هذا التعاون تقديم الدعم لآلاف المستحقين في مختلف محافظات مصر من خلال برامج تكافلية وتعليمية واجتماعية، بالإضافة إلى رفع كفاءة دور الأيتام والمسنين ومراكز تحدي الإعاقة. وشهد العام الماضي تنفيذ العديد من المبادرات الناجحة في إطار المسؤولية المجتمعية لإل جي مصر، حيث قامت الشركة بتوزيع أكثر من 1000 كرتونة تشمل الاحتياجات الأساسية من الطعام للأسر الأولى بالرعاية خلال شهر رمضان المبارك. كما تبرعت بعدد من أحدث أجهزة التلفزيونات والغسالات لدور الأيتام ومراكز رعاية كبار السن، بالإضافة إلى تقديم سماعات LG XBOOM لمراكز ذوي الإعاقة البصرية . وفي مجال التعليم، ساهمت الشركة بتقديم عدد من الشاشات الذكية لعدد من المدارس المجتمعية في الفيوم و محافظات صعيد مصر.



مع توقيع مذكرة التفاهم الجديدة، أكدت إل جي مصر التزامها بمواصلة دعمها للأسر الأولى بالرعاية من خلال تقديم الأجهزة المنزلية المزودة بأحدث التكنولوجيا. يهدف هذا الدعم إلى تحسين جودة الحياة وتوفير منازل مجهزة بوسائل الراحة الحديثة. وستواصل الشركة تركيزها على تحقيق حياة كريمة لأفراد المجتمع في جميع محافظات الجمهورية.



وفي هذا السياق، صرّح بيلي كيم، المدير التنفيذي لشركة إل جي مصر: "نحن فخورون بمبادرة المسؤولية المجتمعية ‘Life’s Good’ والتي تجسد رؤيتنا لدعم الفئات الأكثر احتياجًا. شراكتنا مع مؤسسة مصر الخير تمثل نموذجًا يحتذى به للتعاون من أجل تحسين جودة الحياة."

من جانبها، أعربت المهندسة أمل مبدي، المدير التنفيذي لتنمية الموارد بمؤسسة مصر الخير، عن سعادتها باستمرار الشراكة مع إل جي مصر للعام الثالث على التوالي، مضيفة: "هذه الشراكة أثمرت عن تقديم دعم كبير للمستحقين، من خلال مشاركة إل جى فى العديد من المبادرات فى مختلف المجالات. نحن ممتنون لإل جي على مساهماتها التي تُحدث فرقًا حقيقيًا في حياة الناس." وأضافت: "نحن في مؤسسة مصر الخير نؤمن بأهمية بناء شراكات قوية مع القطاع الخاص لدعم المجتمعات المستحقة، وهذه الشراكة مع إل جي مصر هي مثال حي على هذا النهج."

تؤكد مذكرة التفاهم الجديدة حرص إل جي مصر ومؤسسة مصر الخير على تعزيز قيم التعاون والمساهمة المجتمعية المستدامة لتحقيق حياة أفضل للجميع.