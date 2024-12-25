شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تطرح ميزة جديدة للذكاء الاصطناعى فى محرك البحث الخاص بها.. التفاصيل الكاملة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تخطط جوجل لإضافة خيار وضع الذكاء الاصطناعي إلى محرك البحث الخاص بها، والتى تعد ميزة جديدة تسمح للمستخدمين بالوصول إلى واجهة المحادثة للاستعلامات التي تم البحث عنها.



وتختلف هذه الميزة عن ميزة AI Overviews التي تعرض ملخصًا موجزًا تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي للموضوع الذي تم البحث عنه.



ومن المقرر أن يعرض وضع الذكاء الاصطناعي أيضًا صفحات الويب ذات الصلة بالإضافة إلى توفير خيار لطرح استفسارات المتابعة.



ومن المتوقع أن يكون وضع الذكاء الاصطناعي متاحًا قريبًا على بحث Google، كما تهدف الشركة إلى جلب برنامج Gemini chatbot الخاص بها إلى جمهور أكبر من خلال هذه الخطوة.

وفقًا للتقرير، تكافح جوجل من أجل اللحاق بـOpenAI فيما يتعلق بالمستخدمين النشطين لـChatGPT، وفقًا للإحصاءات التى شاركتها Business of Apps.



وتشير التقديرات إلى أن Gemini لديها 42 مليون مستخدم نشط فى أكتوبر، فى حين ادعى الرئيس التنفيذى لشركة OpenAI فى وقت سابق من هذا الشهر أن برنامج الدردشة الآلى الخاص به قد وصل إلى 300 مليون مستخدم نشط أسبوعيًا.



ونتيجة لهذا التفاوت، يقال إن جوجل تخطط لتقديم جيمينى لمليارات المستخدمين عبر منتج البحث الخاص بها، خاصة أن وضع الذكاء الاصطناعي في بحث جوجل يتم وضعه أسفل حقل النص فى الأعلى، على الجانب الأيسر من علامات التبويب "الكل" و"الصور" و"مقاطع الفيديو".

بمجرد أن ينقر المستخدم على وضع الذكاء الاصطناعي، سيتم نقله إلى واجهة جديدة تشبه عميل الويب الخاص بـ Gemini، و بعد قيام المستخدمين بكتابة استعلام بحث، سيشاهدون معلومات سياقية عنه، وعناوين URL ذات الصلة، وصفحات الويب ذات الصلة، بالإضافة إلى خيار لطرح أسئلة المتابعة.