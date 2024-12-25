شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: OpenAI تفكر فى بناء روبوتات تشبه البشر ودمجها مع الذكاء الاصطناعى والان مع تفاصيل الخبر

تدرس شركة OpenAI بناء روبوتات تشبه البشر، على الأرجح كتوسعة لمجموعة برامج الذكاء الاصطناعي الحالية لديها ، ووفقًا للتقرير عقدت شركة الذكاء الاصطناعي مناقشات حول دخول مجال الروبوتات وصنع روبوتات تشبه البشر على وجه الخصوص ، إن اهتمام الشركة بالروبوتات ليس جديدًا، حيث كانت لديها قسم روبوتات نشط تم التخلي عنه قبل إصدار نموذج الذكاء الاصطناعي GPT-3.

بالإضافة إلى ذلك، تواصل OpenAI الاستثمار في العديد من الشركات الناشئة في مجال الروبوتات من خلال ذراعها الاستثمارية.

من المتوقع أن تدخل شركة OpenAI مجال الروبوتات

وقد ذكر موقع The Information أن شركة الذكاء الاصطناعي تطمح إلى بناء روبوتات تشبه الإنسان. ونقلاً عن شخصين لم يتم الكشف عن هويتهما على دراية مباشرة بالأمر، زعمت النشرة أن OpenAI قد فكرت مؤخرًا في تطوير روبوتات تشبه الإنسان ، ومع ذلك، لم يكشف التقرير ما إذا كانت هذه مجرد مناقشات أولية أو ما إذا كانت الشركة المصنعة لـ ChatGPT قد أعدت خارطة طريق.

كما ذكرنا سابقًا، كان لدى OpenAI قسم روبوتات نشط منذ إنشائها، على الرغم من أنها لم تطلق أي منتجات أو نماذج أولية، و في عام 2021 أكد المؤسس المشارك لشركة OpenAI Wojciech Zaremba، الذي قاد أيضًا قسم الروبوتات، أنه تم التخلي عن القسم.

وفي إحدى حلقات البودكاست ، سلط الضوء على أن نقص بيانات التدريب كان السبب الرئيسي وراء الإغلاق، حيث شعر الفريق أنه لا يمكن رفع الأنظمة إلى المستوى المطلوب من الذكاء.

ومع ذلك، زعم تقرير صادر عن IoT World Today في وقت سابق من هذا العام أن شركة OpenAI فتحت العديد من قوائم الوظائف لمهندسي الأبحاث للانضمام إلى فريق الروبوتات. وبحسب ما ورد، سلط الوصف الضوء على أن البحث سيتعين عليه تدريب نماذج لغوية كبيرة متعددة الوسائط "لإطلاق العنان لقدرات جديدة لروبوتات شركائنا".

وقد يشير هؤلاء "الشركاء" إلى العديد من شركات الروبوتات الناشئة التي استثمرت فيها شركة الذكاء الاصطناعي، استثمرت OpenAI في Figure AI في فبراير 2024 في جولة تمويلية بقيادة جيف بيزوس ومايكروسوفت وإنفيديا وإنتل.

كما استثمرت الشركة في 1X Technologies وتساعد في دمج نماذج GPT AI في روبوتات الشركة الناشئة، وفي نوفمبر، استثمرت أيضًا في Physical Intelligence، وهي شركة ناشئة تعمل على تطوير برامج تعتمد على الذكاء الاصطناعي تجلب الفهم والبراعة البشرية للروبوتات.