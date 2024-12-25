تكنولوجيا: Realme تدعم هاتف Realme Neo7 SE برقاقة معالج Dimensity 8400

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأت شركة Realme في الإستعداد لإطلاق هاتفها المتوسط Realme Neo7 SE، ولقد أكدت تفاصيل جديدة على أن هذا الإصدار يضم رقاقة معالج Dimensity 8400 الجديدة من MediaTek.

قدمت MediaTek مؤخراً للأسواق رقاقة معالج Dimensity 8400 التي تستهدف دعم الإصدارات المتوسطة القادمة من هواتف الأندوريد، ولقد أكدت تفاصيل سابقة على أن هاتف شاومي Redmi Turbo 4 سيكون من بين الإصدارات الأولى المميزة بالرقاقة الجديدة.

وفي إعلان تشويقي جديد تم تسريبه عبر Digital Chat Station على منصة Weibo، كُشِف عن خطط Realme لدعم إصدارها القادم Neo7 SE يأتي أيضاً برقاقة Dimensity 8400.

من جانب أخر لم تكشف التسريبات عن تفاصيل أكثر حول مواصفات هاتف Realme Neo7 SE، إلا أن التوقعات تشير إلى أن هذا الإصدار يأتي بمواصفات أقل من هاتف Realme Neo7، لذا نترقب الإعلان الرسمي لمزيد من التفاصيل.

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