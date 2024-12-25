شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيران ترفع الحظر عن تطبيقى واتس آب وجوجل بلاى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية، أن السلطات الإيرانية رفعت الحظر عن تطبيق واتس آب وجوجل بلاي كخطوة أولى لتخفيف القيود على الإنترنت، بحسب رويترز.

قالت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية يوم الثلاثاء "تم التوصل إلى تصويت بأغلبية إيجابية لرفع القيود المفروضة على الوصول إلى بعض المنصات الأجنبية الشهيرة مثل واتس آب وجوجل بلاي" في إشارة إلى اجتماع بشأن هذه المسألة برئاسة الرئيس مسعود بزشكيان.

ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية عن وزير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ستار هاشمي قوله عبر إكس "اليوم اتخذنا الخطوة الأولى نحو رفع قيود الانترنت بالتشارك والإجماع"، ولم يتضح على الفور متى سيدخل هذا القرار حيز التنفيذ.

وتفرض البلاد بعضًا من أكثر الضوابط صرامة على الوصول إلى الإنترنت في العالم، وتشمل هذه القيود الحظر على شبكات التواصل الاجتماعي التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها مثل فيسبوك وإكس ويوتيوب، كما تم حظر خدمة الرسائل تيليجرام بأمر من المحكمة في أبريل 2018، ومع ذلك، يتم تجاوز هذه القيود بشكل روتيني من قبل الإيرانيين المتمرسين في مجال التكنولوجيا باستخدام الشبكات الخاصة الافتراضية (VPN).