شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إحصائيات: 25% من الاستثمارات الأوروبية تنفق على الذكاء الاصطناعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - على الرغم من توجه تمويل المشروعات الاستثمارية فى أوروبا إلى مؤشر ثابت هذا العام، لكن هناك ازدهار في الشركات الأوروبية الناشئة فى مجال الذكاء الاصطناعي.

وفقًا لشركة رأس المال الاستثماري Balderton Capital and Dealroom، ذهب 25% من تمويل رأس المال الاستثمارى فى المنطقة - ما يقرب من 13.7 مليار دولار - إلى الشركات الناشئة فى مجال الذكاء الاصطناعى هذا العام، مقارنة بـ 15% قبل أربع سنوات، مما أدى إلى ظهور العديد من الشركات الناشئة الجديدة، مثل Poolside وWayve.



وبالنسبة للشريك العام لشركة Balderton Capital، جيمس وايز، فإن أهم ما يمكن تعلمه هو أنه "يمكنك جمع مئات الملايين من اليورو، وحتى مليارات اليورو، كشركة ذكاء اصطناعي في مرحلة مبكرة جدًا إذا كان لديك تكنولوجيا متقدمة فى أوروبا.



وتضاعفت قيمة شركات الذكاء الاصطناعى الأوروبية في أربع سنوات فقط، لتصل إلى 508 مليارات دولار.

ووفقًا لهذه الأرقام الجديدة، تمثل هذه الفئة الآن ما يقرب من 15% من قيمة قطاع التكنولوجيا بأكمله، مقارنة بـ 12% قبل ثلاث سنوات، وهذا يعنى أن هناك تمويلًا متاحًا للشركات الناشئة فى مجال الذكاء الاصطناعى، سواء فى مراحل مبكرة أو فى مراحل لاحقة، على الرغم من أنه قد لا يأتى دائمًا من أوروبا نفسها.



بالإضافة إلى ذلك، تنظر شركات الذكاء الاصطناعى الأمريكية أيضًا إلى أوروبا باعتبارها مجمعًا للمواهب التى يمكن الاستفادة منها.

