شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تسريب: أبل تخطط لإطلاق iPad 11 في أوائل عام 2025 مع iPadOS 18.3 والان مع تفاصيل الخبر

أجريت شركة أبل تحديث لمجموعة iPad بالكامل تقريبًا هذا العام، باستثناء طراز المستوى الأول، الذي لم يتم تحديثه منذ عام 2022، ومع ذلك، يبدو أن الشركة تعمل أخيرًا على إصدار محدث من iPad حيث يعتقد أحد المصادر أن iPad 11 سيتم إطلاقه في أوائل عام 2025.

ووفقا لما ذكره موقع "9to5mac"، كشف حساب على X، أن أبل تخطط لإطلاق iPad 11 فى أوائل العام المقبل فى نفس الوقت تقريبًا الذى سيتم فيه إطلاق iPadOS 18.3 للجمهور، ووفقًا للمصدر، سيتم إطلاق الجهاز مع تثبيت البرنامج الجديد مسبقًا.



تم إصدار النسخة التجريبية الأولى من iPadOS 18.3 للمطورين الأسبوع الماضى ولم تجلب أى ميزات جديدة مهمة، باستثناء إعداد الدعم لروبوتات المكنسة الكهربائية في تطبيق Home.

وقد تعمل أبل على إضافة دعم لجهاز iPad 11 الجديد في iPadOS 18.3، فعادةً ما يتم إصدار تحديثات iOS و iPadOS "" فى أواخر يناير، فيما اقترح مارك جورمان من بلومبرج قبل ذلك أن أبل تخطط لتقديم iPad 11 في ربيع عام 2025، والذى يبدأ فى مارس.

كما أكد المسرب التقارير حول تزويد iPad 11 الجديد بأول مودم لاسلكي من أبل للتعامل مع اتصال Wi-Fi و 5G.

ومن المتوقع أن يحتوي المنتج النهائى على شريحة أسرع (ربما نفس A17 Pro مثل iPad mini) حتى يعمل مع Apple Intelligence.



كما يُشاع أن الشركة ستقدم iPhone SE جديدًا وiPad Air محدثًا فى ربيع عام 2025، لذا توقع الإعلان عنهما معًا فى حدث خاص أو سلسلة من مقاطع الفيديو.