شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ناسا تختبر مركبات القمر المتجولة لجديدة بمهمة أرتميس.. صور والان مع تفاصيل الخبر

أكملت وكالة ناسا الجولة الأولى من الاختبارات على ثلاث مركبات متجولة تجارية تم تطويرها من جانب Intuitive Machines وLunar Outpost وVenturi Astrolab فى مركز جونسون الفضائى التابع لوكالة ناسا فى هيوستن، لمهمة ارتميس للقمر، حيث سيهبط رواد الفضاء على سطح القمر ويستخدمون جيلًا جديدًا من بدلات الفضاء والمركبات الجوالة أثناء إقامتهم وعملهم وإجراء أبحاثهم العلمية فى منطقة القطب الجنوبى للقمر، واستكشاف المزيد من سطح القمر أكثر من أى وقت مضى.

ووفقا لما ذكره موقع "Phys"، فإنه كجزء من دراسة جدوى مستمرة لمدة عام، سلمت كل شركة نموذجًا ثابتًا لمركبتها إلى جونسون في نهاية سبتمبر، وبدأت اختبار المركبة الجوالة في أكتوبر وأكملت الجولة الأولى من الاختبارات في ديسمبر داخل منشأة اختبار نظام الاستجابة النشطة للجاذبية (ARGOS).



تبلغ جاذبية سطح القمر سدس ما نختبره هنا على الأرض، لذا لمحاكاة ذلك، يقدم ARGOS بيئة تمثيلية يمكنها تفريغ الأجسام المضغوطة المناسبة لمحاكاة الجاذبية المنخفضة المختلفة.

أجرت فرق الهندسة التابعة لوكالة ناسا الاختبارات حيثما كان ذلك مناسبًا، حيث اختبروا رواد الفضاء والمهندسون التابعون لوكالة ناسا أداء المهام والمناورات والتدريبات الطارئة على كل مركبة.



ومع قيام رواد الفضاء بدور موضوعات الاختبار، فإن هذه الاختبارات التي يشارك فيها البشر مهمة حيث يقدم أعضاء الطاقم ملاحظات حول وظائف تصميم كل مركبة، وتقييم واجهات العرض والضوابط، والمساعدة فى تحديد مخاوف السلامة المحتملة أو مشكلات التصميم.



تتم مشاركة هذه الملاحظات مباشرة مع كل مزود تجاري، لدمج التغييرات بناءً على الدروس المستفادة أثناء تطوير تصميم المركبة.

قال ستيف مونداي، مدير مشروع LTV، "نحن متحمسون للحصول على نماذج أولية من جميع مزودي LTV التجاريين الثلاثة هنا في مركز جونسون للفضاء، هذا هو أول إنجاز رئيسي للاختبار ضمن عقد خدمات مركبات التضاريس القمرية، ومن الجيد أن يتم تسليم المركبات الفعلية بعد أربعة أشهر فقط من منح هذه الشركات".

تألف الاختبار من رواد فضاء ومهندسين من وكالة ناسا يتناوبون على ارتداء بدلة الفضاء النموذجية لوحدة التنقل خارج المركبة الاستكشافية التابعة لوكالة ناسا بالإضافة إلى بدلة الفضاء القمرية لوحدة التنقل خارج المركبة الاستكشافية التابعة لشركة Axiom Space.

وقد أجرت فرق الاختبار تقييمات لفهم التفاعلات بين الطاقم والبدلات الفضائية ونماذج المركبات الخفيفة.



كما أنه أثناء ارتداء بدلة الفضاء النموذجية لوكالة ناسا، تم تعليق أفراد الطاقم من نظام ARGOS مما يسمح للفرق بمحاكاة سدس مجال الجاذبية لسطح القمر.

وقد سمح هذا لأفراد الطاقم بإجراء مهام على الجزء الخارجى من كل مركبة، مثل جمع أو تخزين أدوات الجيولوجيا القمرية، ونشر الحمولات العلمية، والتعامل مع معدات الشحن، كما لو كانوا يسيرون على القمر.