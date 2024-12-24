شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تخطط لإضافة خيار "وضع الذكاء الاصطناعى" إلى البحث والان مع تفاصيل الخبر

ذكرت تقارير أن جوجل تخطط لإضافة ميزة جديدة للذكاء الاصطناعي إلى محرك البحث الخاص بها، ووفقًا للتقرير، تعمل شركة التكنولوجيا العملاقة التى يقع مقرها فى ماونتن فيو بولاية كاليفورنيا على وضع الذكاء الاصطناعي على محرك بحث جوجل والذى سيسمح للمستخدمين بالوصول إلى واجهة محادثة للاستعلامات التى تم البحث عنها.

ومع ذلك، يُقال إن هذه الميزة مختلفة عن ميزة AI Overviews التي تعرض ملخصًا موجزًا ​​تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي للموضوع الذي تم البحث عنه، وبحسب ما ورد سيعرض وضع الذكاء الاصطناعي أيضًا صفحات الويب ذات الصلة بالإضافة إلى تقديم خيار لطرح استفسارات المتابعة.

من المتوقع أن يحصل بحث Google على وضع الذكاء الاصطناعى

ذكرت المعلومات أن وضع الذكاء الاصطناعي سيتوفر قريبًا على محرك بحث جوجل ، ونقلت عن شخص لم يتم الكشف عن اسمه يعمل على المنتج، أن واجهة وضع الذكاء الاصطناعي مطابقة لإصدار الويب من روبوت الدردشة Gemini ، ويُعتقد أن الشركة قد تهدف من خلال هذه الخطوة إلى جلب روبوت الدردشة Gemini إلى جمهور أكبر.

وفقا للتقرير، تكافح Google للحاق بـ OpenAI من حيث عدد المستخدمين النشطين لـ ChatGPT، وفقًا للإحصائيات التي نشرتها Business of Apps، تم تقدير أن Gemini لديه 42 مليون مستخدم نشط في أكتوبر، بينما ادعى الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI سام ألتمان في وقت سابق من هذا الشهر أن chatbot الخاص بها وصل إلى 300 مليون مستخدم نشط أسبوعيًا.

ونتيجة لهذا التفاوت، أفادت التقارير أن جوجل تخطط لتقديم جيميني لمليارات المستخدمين من خلال منتج البحث الخاص بها ، ويقال إن وضع الذكاء الاصطناعي في بحث جوجل موجود أسفل حقل النص في الأعلى، على الجانب الأيسر من علامات التبويب "الكل" و"الصور" و"الفيديوهات".

وبمجرد أن يضغط المستخدم على وضع الذكاء الاصطناعي، سيتم نقله إلى واجهة جديدة تشبه عميل الويب الخاص بشركة Gemini. وهناك، بعد أن يكتب المستخدمون استعلام بحث، سيشاهدون معلومات سياقية حوله وعناوين URL ذات الصلة وصفحات الويب ذات الصلة، بالإضافة إلى خيار لطرح أسئلة متابعة ، ويقال إن عملاق التكنولوجيا يعتقد أن هذا من شأنه أيضًا تحسين أداء محرك البحث.

بالإضافة إلى ذلك، يشاع أن وضع الذكاء الاصطناعي سيدعم كل من المطالبات النصية وكذلك المطالبات الصوتية لتقديم تجربة خالية من اليدين للمستخدمين ، حاليًا، ليس من الواضح متى قد تقدم Google ميزة الذكاء الاصطناعي الجديدة على Google Search.