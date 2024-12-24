شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: استخدام تقنية التعرف على الوجه للتحقق من أعمار الأطفال.. حل لشركات التواصل والان مع تفاصيل الخبر

قد تواجه شركات وسائل التواصل الاجتماعى أوامر باستخدام تقنية التعرف على الوجه للتحقق من أعمار الأطفال، وبالتالى يتم حظر ملفات تعريف ملايين الأطفال على الإنترنت من جانب عمالقة التكنولوجيا، وذلك بموجب الخطط التي سيضعها منظم الإنترنت Ofcom فى الربيع المقبل.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، تم تحذير المسؤولين التنفيذيين في وسائل التواصل الاجتماعي من أنهم قد يواجهون غرامات ضخمة وحتى أحكام بالسجن إذا فشلوا فى اتباع الإرشادات المصممة لضمان عدم كون مستخدميهم دون السن القانونية.

قال جون هيجام، رئيس سياسة السلامة عبر الإنترنت في Ofcom، إنه من المتوقع أن تزيل المنصات حسابات الأطفال من مواقعها باستخدام فحوصات عمرية "دقيقة وفعالة للغاية" للذكاء الاصطناعي.

تقدر الهيئة التنظيمية إن ما يصل إلى 60% من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 8 و 11 عامًا لديهم ملفات تعريف على وسائل التواصل الاجتماعي، على الرغم من أن مواقع مثل Facebook و Instagram و TikTok و Snapchat لها حدود عمرية دنيا تبلغ 13 عامًا.

وقال السيد هيجام إن أكثر من خمس الأطفال دون السن القانونية على مواقع التواصل الاجتماعي يدعون أنهم بالغون لإنشاء ملفات تعريف.



في وقت سابق من هذا الشهر، نشرت Ofcom مجموعة جديدة من القواعد التى ستجبر شركات وسائل التواصل الاجتماعى على اتخاذ إجراءات ضد المحتوى غير القانوني والضار من أجل الامتثال لقانون السلامة عبر الإنترنت.

وبموجب القواعد، التي تدخل حيز التنفيذ في الربيع، سيتم منح Ofcom صلاحيات لتغريم شركات التكنولوجيا التى تفشل فى حماية الأطفال من الأضرار عبر الإنترنت بما يصل إلى 10% من حجم أعمالها العالمى وحتى سجن المديرين التنفيذيين للانتهاكات المستمرة.

وتؤكد شركات التكنولوجيا أنها أدخلت فحوصات عمرية أكثر صرامة في السنوات الأخيرة بما في ذلك مسح بطاقات الهوية الشخصية وتقدير العمر من خلال الوجه وطلب من أحد الوالدين تأكيد العمر.

ومع ذلك، أفادت أبحاث Ofcom أن معظم الأطفال قالوا إنهم لم يُطلب منهم أبدًا تأكيد أعمارهم، حيث قال 18 % فقط من مستخدمى Instagram و19 % من مستخدمي TikTok و14 % من مستخدمي Snapchat إنهم طُلب منهم على الإطلاق التحقق من تاريخ ميلادهم.