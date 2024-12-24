شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: هيئة مكافحة الاحتكار فى اليابان تدين جوجل بانتهاك القانون فn محرك البحث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت صحيفة نيكي آسيا نقلاً عن مصادر أن هيئة مكافحة الاحتكار في اليابان من المتوقع أن تدين جوجل بانتهاك قانون مكافحة الاحتكار في البلاد، وأضاف التقرير أن لجنة التجارة العادلة اليابانية ستصدر قريباً أمراً بوقف وكف تطلب فيه من جوجل وقف ممارساتها الاحتكارية.

وبدأت هيئة مكافحة الاحتكار اليابانية التحقيق مع جوجل بشأن انتهاك محتمل لقوانين مكافحة الاحتكار في خدمات البحث على الويب في أكتوبر الماضي، في أعقاب خطوات مماثلة اتخذتها السلطات في أوروبا وغيرها من الاقتصادات الكبرى.

ويعتبر كروم متصفح الويب الأكثر استخداماً على مستوى العالم وهو أحد ركائز أعمال جوجل، حيث يوفر معلومات المستخدم التي تساعد الشركة على استهداف الإعلانات بشكل أكثر فعالية وربحية.

وفي الشهر الماضي، زعمت وزارة العدل الأميركية أمام أحد القضاة أن شركة جوجل المملوكة لشركة ألفابت يجب أن تتخلص من متصفح كروم، ويجب ألا يُسمح لها بإعادة دخول سوق المتصفحات لمدة خمس سنوات في محاولة لإنهاء احتكار جوجل للبحث.