شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: واتساب يطرح ميزة جديدة لمسح المستندات مباشرة عبر الكاميرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اتخذ واتساب خطوة للأمام في تبسيط مشاركة المستندات بميزة جديدة تسمح للمستخدمين بمسح المستندات مباشرة داخل التطبيق، هذه الوظيفة الجديدة، المتاحة لبعض المستخدمين مع أحدث تحديث لتطبيق واتساب لنظام التشغيل iOS، مدمجة بسلاسة في قائمة مشاركة المستندات.

ومع هذه الإضافة، يمكن لمستخدمى واتساب التقاط مستند بسرعة باستخدام كاميرا أجهزتهم دون الحاجة إلى أدوات مسح أو تطبيقات خارجية، ويتم طرح الميزة تدريجيًا، ومن المتوقع أن يحصل المزيد من المستخدمين على إمكانية الوصول خلال الأسابيع المقبلة، كما أكد أحدث سجل تغييرات لتطبيق واتساب، والذي أوردته WABetaInfo.

ميزة واتساب الجديدة: كيفية الاستخدام

يعد هذا الابتكار قفزة كبيرة لتطبيق واتساب، وخاصة لأولئك الذين يحتاجون إلى مشاركة المستندات بسرعة أثناء التنقل، تعمل الميزة على إزالة الحاجة إلى التبديل بين التطبيقات المختلفة، مما يجعلها حلاً شاملاً لالتقاط المستندات الممسوحة ضوئيًا وتعديلها وإرسالها.

بمجرد فتح المستخدمين لقائمة مشاركة المستندات، يمكنهم تحديد خيار "المسح" المخصص، والذي ينشط الكاميرا الخاصة بهم، بعد التقاط المستند، يمكن للمستخدمين معاينة المسح الضوئي على الفور وإجراء تعديلات دقيقة، ويقترح التطبيق تلقائيًا الهوامش، ولكن يمكن للمستخدمين تعديلها يدويًا لضمان تأطير المحتوى بدقة ووضوح، وبمجرد الرضا عن المسح الضوئي، يمكن للمستخدمين ببساطة تأكيد إرسال المستند إلى الدردشة أو المجموعة، وإكمال المهمة دون عناء.

إن القدرة على مسح المستندات وإرسالها داخل WhatsApp تعني أن المستخدمين لم يعودوا بحاجة إلى القلق بشأن تطبيقات المسح الضوئي أو الطابعات، وعلاوة على ذلك، يتم تحسين جودة المسح الضوئي من أجل الوضوح والقابلية للقراءة، مما يضمن تقديم المستندات الممسوحة ضوئيًا بطريقة احترافية، وهذا يجعل الميزة مثالية للاحتياجات الشخصية والمتعلقة بالأعمال، سواء لمشاركة الإيصالات أو العقود أو الملاحظات.

أبلغ موقع WABetaInfo لأول مرة عن هذه الميزة كجزء من تحديث WhatsApp iOS 24.25.80، واستمرت الشركة في تحسين وتوسيع الوصول إلى الميزة، من خلال تضمينها فى قائمة مشاركة المستندات الخاصة بالتطبيق، يضع WhatsApp نفسه كمنصة شاملة للتواصل وتبادل المستندات، مما يزيد من تبسيط تجربة المستخدم.

ومع استمرار طرح هذه الميزة، سيستفيد المزيد من المستخدمين من الراحة التي توفرها، مما يوفر الوقت ويقلل من الحاجة إلى تطبيقات الطرف الثالث.

يسحب WhatsApp الدعم لهذه الهواتف الذكية

أعلنت WhatsApp أنها ستوقف دعم إصدارات iOS الأقدم بدءًا من عام 2025، وبدءًا من 5 مايو، لن تتمكن الأجهزة التى تعمل بإصدارات iOS أقدم من 15.1 من الوصول إلى التطبيق، بما فى ذلك الإصدارات التجريبية الأقدم المتوفرة على TestFlight.

متوافق حاليًا مع iOS 12 والإصدارات الأحدث، سيتطلب WhatsApp قريبًا iOS 15.1 كحد أدنى للاستخدام المستمر، لمساعدة المستخدمين على الاستعداد، تقدم الشركة فترة إشعار مدتها خمسة أشهر، مما يسمح بالوقت لتحديث الأجهزة أو استكشاف البدائل إذا كانت أجهزتهم لا تستطيع دعم إصدارات iOS الأحدث.

سيؤثر هذا التحديث بشكل أساسى على طرز iPhone القديمة، مثل iPhone 5s وiPhone 6 وiPhone 6 Plus، والتى تقتصر على نظام التشغيل iOS 12.5.7، تشكل هذه الطرز، التى تم إصدارها منذ أكثر من 10 سنوات، جزءًا صغيرًا من قاعدة مستخدمى WhatsApp، ويمكن للمستخدمين الذين لديهم أجهزة iPhone أحدث تعمل ببرامج قديمة الحفاظ على إمكانية الوصول من خلال الترقية إلى نظام التشغيل iOS 15.1 أو أحدث.