شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: رئيس تليجرام: التطبيق تحول لأداة ربح بعد تحقيق مليار دولار خلال 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال بافيل دوروف، مؤسس Telegram، إن الشركة أصبحت الآن مربحة، بعدما أصبحت إجمالى إيرادات تطبيق الدردشة تجاوز مليار دولار فى عام 2024، فقد أطلقت الشركة خدمة الاشتراك المتميزة في عام 2022، وبات لديها الآن 12 مليون مستخدم مدفوع.



وقال "دوروف" أيضًا إن التطبيق أنهى العام بأكثر من 500 مليون دولار من الاحتياطيات النقدية، دون احتساب أصول العملات المشفرة الخاصة به.



ومن جانبه قال الرئيس التنفيذي لشركة Telegram، إن الشركة سددت مبلغًا كبيرًا من سندات ديونها هذا الخريف، على مدى السنوات الأربع الماضية.

وقد أصدرت Telegram حوالى 2 مليار دولار من الديون، حيث نجحت فى سداد حصة كبيرة من تلك الديون في خريف هذا العام، مستفيدين من الأسعار المواتية لسندات Telegram.



كما قال دوروف، إن الشركة ستحقق الربحية في عام 2025، وكانت تهدف إلى طرح أسهمها للاكتتاب العام فى المستقبل.

في وقت سابق من هذا العام، فى مقابلة مع صحيفة فايننشال تايمز، قال دوروف إن الشركة ستحقق الربحية فى عام 2025، وكانت تهدف إلى طرح أسهمها للاكتتاب العام فى المستقبل.

وأصدرت Telegram، التي تضم أكثر من 950 مليون مستخدم نشط شهريًا، ميزات للشركات، وأضافت خدمة مشاركة إيرادات الإعلانات، وسمحت لمنشئي المحتوى بكسب المال من خلال المحتوى المدفوع على القنوات، وأطلقت متجرًا صغيرًا للتطبيقات.