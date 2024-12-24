شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هل يعيد ترامب النظر فى قرار حظر تيك توك؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد دونالد ترامب، أنه يرغب فى الاحتفاظ بـ TikTok لفترة قصيرة، في ضوء توقع دخول حظر TikTok في الولايات المتحدة حيز التنفيذ فى أقل من شهر.

وقد قال الرئيس المنتخب دونالد ترامب، إنه يود الاحتفاظ بالتطبيق، وفقًا لرويترز، مشيراً إلى أنه سيتعين علينا أن نبدأ في التفكير لأننا، كما تعلمون، استخدمنا TikTok، وكان لدينا استجابة رائعة بمليارات المشاهدات، ومليارات ومليارات المشاهدات”.

وتابع ترامب أنه مع النظر إلى التطبيق قائلاً:" ربما يتعين علينا الاحتفاظ بهذا الأحمق لبعض الوقت".

وقد وقع الرئيس جو بايدن على مشروع قانون في أبريل يلزم الشركة الأم لـ TikTok، ByteDance، ببيع تطبيق الفيديو القصير بحلول 19 يناير من العام المقبل (قبل يوم واحد من تولي ترامب منصبه) وإلا سيتم حظره.