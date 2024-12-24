شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ترامب يختار سريرام كريشنان مستشاراً فى مجال الذكاء الاصطناعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقع اختيار الرئيس دونالد ترامب، على سريرام كريشنان، كمستشارًا لسياسة ترامب فى مجال الذكاء الاصطناعى، وقد كان"كريشنان"، الذى كان حتى وقت قريب شريكًا عامًا فى شركة أندريسن هورويتز (a16z).

ومن المقرر أن يعمل "كريشنان"، كمستشار أول لسياسات الذكاء الاصطناعي في مكتب البيت الأبيض لسياسة العلوم والتكنولوجيا.

وقال "ترامب" في بيان، إن كريشنان "سيساعد في تشكيل وتنسيق سياسة الذكاء الاصطناعي عبر الحكومة، والعمل مع مجلس مستشاري الرئيس في مجال العلوم والتكنولوجيا".

ومن جانبه قال كريشنان، إنه سيعمل بشكل وثيق مع المدير التنفيذي السابق للعمليات في PayPal، ديفيد ساكس، الذي تم تعيينه مؤخرًا "قيصر العملات المشفرة والذكاء الاصطناعي" لترامب.



وكتب كريشنان: يشرفني أن أتمكن من خدمة بلادنا وضمان استمرار القيادة الأمريكية في مجال الذكاء الاصطناعي"، ويعد كريشنان، رجل أعمال ورأس مال مغامر، وقد قاد سابقًا فرق المنتجات في Microsoft وTwitter وYahoo وFacebook، وSnap.

ويتمتع كريشنان بعلاقة وثيقة مع الملياردير إيلون ماسك، الذي عمل معه على إعادة بناء تويتر (الآن X) بعد استحواذ ماسك على الشركة في عام 2022.



ويشارك ماسك في قيادة إدارة الكفاءة الحكومية، وهي مجموعة سياسية للتوصية بإعادة هيكلة الحكومة وتخفيضات في الإنفاق الحكومي.



تم تعيين كريشنان شريكًا عامًا في a16z في فبراير 2021، وفي عام 2023، تم اختياره لقيادة مكتب الشركة في لندن، وهو أول موقع لها خارج الولايات المتحدة. وغادر في أواخر نوفمبر.