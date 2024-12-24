شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تقترب من قيمة سوقية 4 تريليونات دولار .. والذكاء الاصطناعى كلمة السر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقترب شركة أبل من تقييم تاريخي بقيمة 4 تريليون دولار في سوق الأسهم، بدعم من المستثمرين الذين يهتفون بالتقدم الذي أحرزته الشركة في تحسينات الذكاء الاصطناعي التي طال انتظارها لتجديد مبيعات آيفون البطيئة، وقد تقدمت الشركة على إنفيديا ومايكروسوفت في السباق نحو هذا الإنجاز الضخم، وذلك بفضل ارتفاع بنحو 16 في المائة في الأسهم منذ أوائل نوفمبر، مما أضاف حوالي 500 مليار دولار إلى قيمتها السوقية.

ويعكس الارتفاع الأخير في أسهم أبل "حماس المستثمرين للذكاء الاصطناعي وتوقعاتهم بأن يؤدي ذلك إلى دورة فائقة من ترقيات آيفون"، وفقًا لتوم فورت، المحلل في مجموعة ماكسيم، الذي لديه تصنيف "احتفاظ".

وتقدر قيمة شركة أبل بنحو 3.85 تريليون دولار عند الإغلاق الأخير، وهي تتفوق على القيمة الإجمالية لأسواق الأسهم الرئيسية في ألمانيا وسويسرا، وكانت شركة وادي السليكون، التي تحركها ما يسمى دورات iPhone الفائقة، أول شركة أمريكية تحقق إنجازات سابقة بلغت تريليون دولار.

وفي السنوات الأخيرة، اجتذبت الشركة انتقادات لكونها بطيئة في رسم استراتيجية الذكاء الاصطناعي الخاصة بها، في حين تقدمت مايكروسوفت وألفابت وأمازون وميتا بلاتفورمز للهيمنة على التكنولوجيا الناشئة.

وارتفعت أسهم إنفيديا، أكبر مستفيد من الذكاء الاصطناعي، بأكثر من 800 في المائة على مدى العامين الماضيين، مقارنة بمضاعفة أسهم أبل تقريبًا خلال نفس الفترة. بدأت أبل في وقت سابق من ديسمبر دمج ChatGPT من OpenAI في أجهزتها بعد الكشف عن خطط في يونيو لدمج تقنية الذكاء الاصطناعي التوليدي عبر مجموعة تطبيقاتها.

وتتوقع الشركة أن تزيد الإيرادات الإجمالية "بأرقام أحادية منخفضة إلى متوسطة" خلال الربع المالي الأول - وهو توقع نمو متواضع لموسم التسوق في العطلات - مما أثار تساؤلات حول الزخم لسلسلة iPhone 16.

ومع ذلك، أظهرت بيانات LSEG أن المحللين يتوقعون انتعاش الإيرادات من أجهزة iPhone في عام 2025، وقال المحلل في مورجان ستانلي إريك وودرينج في مذكرة، "على الرغم من أن الطلب على iPhone في الأمد القريب لا يزال خافتًا ... إلا أنه وظيفة ميزات Apple Intelligence المحدودة والتوافر الجغرافي، ومع توسع كليهما، سيساعد ذلك في دفع تحسن في الطلب على iPhone"، مؤكدًا أن Apple هي "الاختيار الأول" للوساطة متجهة إلى عام 2025.

تواجه أبل خطر فرض رسوم جمركية انتقامية إذا نفذ الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب وعده بفرض رسوم جمركية لا تقل عن 10 في المائة على السلع القادمة من الصين، وقال وودرينج: "نعتقد أنه من المرجح أن تحصل أبل على استثناءات على منتجات مثل آيفون وماك وآيباد، على غرار الجولة الأولى من الرسوم الجمركية على الصين في عام 2018".