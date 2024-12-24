تكنولوجيا: لينوفو تكشف عن جهاز العرض Xiaoxin 100M بدقة 1080P وإضاءة 230 نتس ومحور مبتكر U

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت لينوفو عن جهاز العرض الذكي الجديد Xiaoxin 100M في السوق الصينية، وذلك بعد إصدار Xiaoxin 100GT في وقت سابق من هذا العام. يبلغ سعر الجهاز 699 يوانًا (96 دولارًا)، وهو متوفر الآن للشراء عبر JD.com. لنلقِ نظرة على مواصفاته الرئيسية.

جاء جهاز Xiaoxin 100M بتصميم مبتكر يضم محورًا ديناميكيًا على شكل حرف U بزاوية ميل تصل إلى 210 درجة، مما يضمن ثبات الجهاز ومرونته لتوفير مشاهدة مريحة، سواء كنت جالسًا، واقفًا، أو مستلقيًا. يزن الجهاز 0.8 كجم فقط، مما يجعله خفيف الوزن وسهل الحمل والإعداد.

يتميز جهاز العرض بسطوع 230 نتس CVIA ودقة 1080P حقيقية، مما يتيح عرض صور واضحة ومفصلة. يدعم فك تشفير HDR10 و4K، مما يعزز الألوان ويوفر تفاصيل حية. ويعمل الجهاز بشريحة قوية تحتوي على وحدة معالجة مركزية A55 رباعية النواة ومعالج رسوميات Mali-G52، لضمان أداء سلس ومعالجة فعّالة للوسائط.

زُوّد جهاز Xiaoxin 100M بذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 2 جيجابايت ومساحة تخزين داخلية 32 جيجابايت، مما يتيح تعدد المهام بسهولة ومعالجة الملفات الكبيرة. كما يعمل بنظام ZUI المستند إلى اندرويد 12، ويوفر واجهة مستخدم سهلة التنقل وخيارات محتوى متنوعة.

تضمن وحدة الليزر ToF تركيزًا تلقائيًا وتصحيحًا ذكيًا للانحراف، مما يوفر صورًا واضحة دون الحاجة إلى ضبط يدوي. وبنسبة إسقاط تبلغ 1.1:1، يمكن للجهاز عرض شاشة كبيرة حتى في المساحات الصغيرة، مع حجم عرض موصى به يبلغ 100 بوصة عند مسافة 2.4 متر (بنسبة عرض إلى ارتفاع 16:9).

يدعم الجهاز تقنيات اتصال حديثة مثل Wi-Fi 6 وBluetooth 5.0، مما يوفر اتصالات مستقرة وسريعة للبث واقتران الأجهزة. كما يدعم النسخ المتطابق للشاشة سلكيًا ولاسلكيًا، لتسهيل مشاركة المحتوى من مختلف الأجهزة.

وقد حرصت لينوفو على تضمين تقنيات حماية العين، مثل الضوء الأزرق المنخفض والانعكاس المنتشر، لضمان راحة المستخدم خلال فترات المشاهدة الطويلة.

بالإضافة إلى ذلك، يحتوي الجهاز على مجموعة متنوعة من المنافذ، بما في ذلك HDMI، USB، مدخل طاقة التيار المتردد، ومقبس صوت مقاس 3.5 ملم، مما يلبي احتياجات الاتصال المختلفة.

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