تكنولوجيا: شهادات جديدة تؤكد اقتراب إطلاق Samsung Galaxy A06 5G

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت سامسونج هاتف Galaxy A06 بنسخة 4G فقط في أغسطس الماضي، والآن تعمل الشركة على إصدار جديد يدعم 5G.

وحصل Galaxy A06 5G على اعتماد من Wi-Fi Alliance برقم الطراز SM-A066B/DS. وسيدعم الهاتف شبكات Wi-Fi مزدوجة النطاق (2.4 جيجاهرتز و5 جيجاهرتز)، وسيعمل بنظام اندرويد. ويُعد هذا الهاتف أول جهاز في سلسلة A0x يدعم تقنية 5G.

ورغم أن التفاصيل الكاملة حول المواصفات لم تُكشف بعد، فمن المرجح أن يعتمد الهاتف على معالج منخفض الأداء. وبسبب التشابه في الاسم، قد يحتفظ Galaxy A06 5G بمعظم مواصفات إصدار 4G مع ترقية المعالج فقط.

سنوفر مزيدًا من التفاصيل فور توفرها حول هذا الجهاز المرتقب.

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