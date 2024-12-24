علوم وتكنولوجيا

تكنولوجيا: شهادات جديدة تؤكد اقتراب إطلاق Samsung Galaxy A06 5G

0 نشر
Sultan Alqahtani 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت سامسونج هاتف Galaxy A06 بنسخة 4G فقط في أغسطس الماضي، والآن تعمل الشركة على إصدار جديد يدعم 5G.

وحصل Galaxy A06 5G على اعتماد من Wi-Fi Alliance برقم الطراز SM-A066B/DS. وسيدعم الهاتف شبكات Wi-Fi مزدوجة النطاق (2.4 جيجاهرتز و5 جيجاهرتز)، وسيعمل بنظام اندرويد. ويُعد هذا الهاتف أول جهاز في سلسلة A0x يدعم تقنية 5G.

ورغم أن التفاصيل الكاملة حول المواصفات لم تُكشف بعد، فمن المرجح أن يعتمد الهاتف على معالج منخفض الأداء. وبسبب التشابه في الاسم، قد يحتفظ Galaxy A06 5G بمعظم مواصفات إصدار 4G مع ترقية المعالج فقط.

سنوفر مزيدًا من التفاصيل فور توفرها حول هذا الجهاز المرتقب.

المصدر

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا