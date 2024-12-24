تكنولوجيا: Meta تضيف شاشة عرض لنظارات Ray-Ban الذكية بحلول 2025 مع دعم اندرويد XR

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكد تقرير جديد أن نظارات Ray-Ban الذكية القادمة من Meta ستتضمن شاشة عرض، وذلك بالتزامن مع دفع جوجل وسامسونج لاعتماد تقنية مشابهة في نظام Android XR.

وذكرت صحيفة فايننشال تايمز أن Meta تخطط لإطلاق نظارات Ray-Ban الذكية المدمجة بشاشة عرض “في أقرب وقت العام المقبل”، حيث يُتوقع أن تصل في النصف الثاني من عام 2025. وستُستخدم النظارات لعرض الإخطارات والرد على الأوامر باستخدام الذكاء الاصطناعي الخاص بـ Meta.

وكانت Meta قد كشفت في سبتمبر الماضي عن نظاراتها الذكية “Orion”، التي احتوت على شاشة عرض متقدمة، لكن التكلفة المرتفعة حالت دون طرحها في الأسواق. ويشير التقرير الجديد إلى احتمال تقديم Meta لتقنية عرض أقل تطورًا في النظارات القادمة.

في الوقت ذاته، عرضت شركتا جوجل وسامسونج رؤيتهما لنظام Android XR، مع تطوير سماعة رأس من سامسونج ترافقها نظارات ذكية. وتؤكد جوجل أن نظام Android XR سيكون متاحًا في عام 2025، مع سماعة رأس جديدة من سامسونج.

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